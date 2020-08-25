Трамп снова поборется за пост президента

«Питерец.ру» сообщает, что Дональд Трамп снова будет представлять республиканцев на президентских выборах в США. Его оппонентом на этот раз станет демократ Джо Байден. Выборы состоятся 3 ноября текущего года.

Трамп, занимающий этот пост с января 2017 года, не имеет достаточно сильных позиций, потому не может рассматриваться в качестве явного фаворита. К тому же его соперником является опытнейший политик. С 1973 по 2009 год Байден работал сенатором, а с 2009 по 2017 год занимал пост заместителя президента Обамы.

Байден вполне мог принять участие в прошлых выборах, но не стал этого делать. Нужно признать, что для Трампа этот более серьезный соперник, нежели Хилари Клинтон. Бывшему вице-президенту 77 лет, что могло стать минусом. Однако Трамп всего на 3 года моложе Байдена. Потому возрастной аргумент становится в данном случае не совсем уместным.