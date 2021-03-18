Байден агрессивен

«Питерец.ру» отмечает, что президент США Джо Байден назвал главу РФ Владимира Путина убийцей. При этом не ясно, что имел в виду глава Белого Дома, была ли это метафора или прямое обвинение в чем-то.

Понятно одно: риторика Байдена становится агрессивной. В Вашингтоне заявляют, что будут вести только прямолинейный разговор с Россией. США ввели очередные санкции против нашей страны. Пока Россия отозвала своего посла из Вашингтона для консультаций.

Возможно, агрессия Байдена вызвана его стремление подчеркнуть свою силу. Новый президент пытается укрепить собственные позиции как в своей стране, так и на международной арене. Вряд ли американцы пойдут дальше агрессивной риторики и очередных санкций. Но напряжение между Россией и США однозначно усилится.