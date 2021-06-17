Как прошли переговоры с Байденом?

«Питерец.ру» отмечает, что долгожданная встреча президентов России и США наконец состоялась. Главы государств провели переговоры в Женеве, где обсудили многие вопросы. Отношения между странами накалились настолько, что этот градус напряженности нужно было снизить.

Можно ли сказать, что это произошло в Женеве? Как говорится, поживем – увидим. Владимир Путин оценил итоги этой встречи позитивно. Российский лидер подчеркнул, что у стран остаются разногласия по многим вопросам. Он также отметил, что Соединенные Штаты считают Россию своим врагом. Путин упомянул и про влияние санкций.

Однако, несмотря на все это, у обеих стран есть задача сохранять стратегическую стабильность в мире. Еще стороны обсудили вопросы кибербезопасности, региональные конфликты и сотрудничество в Арктике. По словам Путина, он не почувствовал враждебности от своего американского коллеги.

Джо Байден тоже заинтересован в начале диалога по вопросам стратегической стабильности. Глава Белого Дома заявил, что ни США, ни РФ не хотят очередной холодной войны. Байден высказался в пользу сотрудничества в тех сферах, где это возможно.