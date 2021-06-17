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Питерец.ру » Политика » Как прошли переговоры с Байденом?

Как прошли переговоры с Байденом?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
realnoevremya.ru
Что можно сказать по поводу встречи Путина и Байдена?

«Питерец.ру» отмечает, что долгожданная встреча президентов России и США наконец состоялась. Главы государств провели переговоры в Женеве, где обсудили многие вопросы. Отношения между странами накалились настолько, что этот градус напряженности нужно было снизить.

Можно ли сказать, что это произошло в Женеве? Как говорится, поживем – увидим. Владимир Путин оценил итоги этой встречи позитивно. Российский лидер подчеркнул, что у стран остаются разногласия по многим вопросам. Он также отметил, что Соединенные Штаты считают Россию своим врагом. Путин упомянул и про влияние санкций.

Однако, несмотря на все это, у обеих стран есть задача сохранять стратегическую стабильность в мире. Еще стороны обсудили вопросы кибербезопасности, региональные конфликты и сотрудничество в Арктике. По словам Путина, он не почувствовал враждебности от своего американского коллеги.

Джо Байден тоже заинтересован в начале диалога по вопросам стратегической стабильности. Глава Белого Дома заявил, что ни США, ни РФ не хотят очередной холодной войны. Байден высказался в пользу сотрудничества в тех сферах, где это возможно.

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