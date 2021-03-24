Байден уйдет в отставку?

«Питерец.ру» отмечает, что многие аналитики предсказывают будущую отставку Джо Байдена. Президент США демонстрирует неспособность проводить адекватную политику и имеет явные проблемы со здоровьем.

Сначала Байден называет Путина убийцей, нарушая все принципы дипломатии и здравого смысла, а потом уклоняется от дискуссии с российским президентом. Еще глава США не может внятно выступать перед людьми, он часто путается в словах. Джо Байдер производит впечатление старого человека, у которого наблюдаются проблемы со здоровьем. Например, достаточно упомянуть, что он несколько раз упал, поднимаясь на борт самолета.

Многим американцам становится стыдно за своего президента и страну, поскольку над Соединенными Штатами начинают посмеиваться во всем мире. В такой ситуации назревает необходимость перемен.