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Питерец.ру » Политика » Байден уйдет в отставку?

Байден уйдет в отставку?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ria.ru
Новый президент США может покинуть свой пост

«Питерец.ру» отмечает, что многие аналитики предсказывают будущую отставку Джо Байдена. Президент США демонстрирует неспособность проводить адекватную политику и имеет явные проблемы со здоровьем.

Сначала Байден называет Путина убийцей, нарушая все принципы дипломатии и здравого смысла, а потом уклоняется от дискуссии с российским президентом. Еще глава США не может внятно выступать перед людьми, он часто путается в словах. Джо Байдер производит впечатление старого человека, у которого наблюдаются проблемы со здоровьем. Например, достаточно упомянуть, что он несколько раз упал, поднимаясь на борт самолета.

Многим американцам становится стыдно за своего президента и страну, поскольку над Соединенными Штатами начинают посмеиваться во всем мире. В такой ситуации назревает необходимость перемен.

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