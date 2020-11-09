От перестановки президентов…

«Питерец.ру» отмечает, что Джо Байден одержал победу на выборах президента США. Хотя Дональд Трамп свое поражение не признал, но это мало что меняет. Победа Байдена стала свершившимся фактом, и Трамп ничего не сможет сделать по этому поводу.

Здесь возникает невольный вопрос: «Изменится ли отношение США к России после избрания нового президента?» Если обратиться к опыту взаимоотношений с Соединенными Штатами, то каких-то положительных сдвигов здесь не стоит.

Практика показала, что после избрания нового американского президента политика в отношении России не меняется. Это происходило при разных президентах — Буше, Обаме, Трампе… Так что при Джо Байдене вряд ли что-то поменяется в этом отношении.