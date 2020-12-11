Нужен ли очередной «железный занавес»?

«Питерец.ру» сообщает, что политолог Владимир Гельман поделился мнением по поводу возможного закрытия российских границ. Петербургский специалист считает, что технически сделать это несложно. Однако целесообразность такого шага вызывает вопросы даже с учетом пандемии коронавируса.

Так что власти вряд ли прибегнут к этому. Что им это даст? Вряд ли можно извлечь здесь какую-то пользу. Ограничение передвижения уже происходило весной, когда был самый разгар пандемии. Сейчас подобные действия нельзя назвать целесообразными.

В словах Гельмана есть большая доля здравого смысла. Опасность пандемии никто не отрицает. Однако «железный занавес» приведет к негативным последствиям. Поэтому он не нужен.