ента новостей

13:38
В Петербурге продолжается прививочная кампания
13:32
В Ленобласти премьеру спектакля представит Театр «На Литейном»
13:27
Новые тренды в работе с молодежью в условии пандемии рассмотрят в Петербурге
11:37
В Петербурге полиция провела профилактический рейд на рынке
11:32
В Петербурге полицейские задержали подозреваемую в краже у 88-летней женщины
10:32
О работе архивистов в годы Великой Отечественной войны расскажет новый электронный проект
10:05
Нужен ли очередной «железный занавес»?
08:34
Дома в ущерб дорогам
19:19
В Петербурге открылась выставка посвящённая пятилетию миротворческой операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики
19:12
В Ленобласти полицейские изъяли крупную партию синтетических наркотиков
15:09
«Зенит» в Лиге Чемпионов – 2020/2021: полный провал
08:46
Квартиры рекордно подорожали
08:00
Врач не приходил
19:05
Минтранс рассматривает возможность субсидирования строительства метро в Ленобласти
16:52
В Петербурге откроется Музей медицины локальных войн
15:13
Отметь день рождения «Фонда Доноров» добрым делом
15:07
Крупнейшие российские музыканты исполнят Тройной концерт Бетховена
15:00
Подавай заявку на конкурс медиаработ «Диалог поколений»
12:40
Алкоголь способен изменить реакцию на вакцину от COVID-19
12:35
Премьера 100 летнего спектакля в честь финала конкурса Государственного Эрмитажа
11:22
Продавали поддельные справки
11:04
Public Talk с художником Александром Тито
10:43
В Ленобласти автоугонщика задерживали со стрельбой
09:40
Как работать удаленно
19:48
В Петербурге Россельхознадзор вернул в Индию 24 тонны нута с опасными насекомыми
16:11
Музей истории пивоварения в Санкт-Петербурге откроется на новой площадке
16:08
ОНФ в Санкт-Петербурге: более половины сайтов, торгующих в городе справками об отсутствии COVID-19, заблокированы
16:00
30 петербуржцев получили премию Правительства
15:54
Антикоррупционная выставка стартует в Ленобласти
15:38
В центре Петербурга задержали «карманника»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Политика » Нужен ли очередной «железный занавес»?

Нужен ли очередной «железный занавес»?

0
47
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Политолог поделился мнением относительно перспектив закрытия границ

«Питерец.ру» сообщает, что политолог Владимир Гельман поделился мнением по поводу возможного закрытия российских границ. Петербургский специалист считает, что технически сделать это несложно. Однако целесообразность такого шага вызывает вопросы даже с учетом пандемии коронавируса.

Так что власти вряд ли прибегнут к этому. Что им это даст? Вряд ли можно извлечь здесь какую-то пользу. Ограничение передвижения уже происходило весной, когда был самый разгар пандемии. Сейчас подобные действия нельзя назвать целесообразными.

В словах Гельмана есть большая доля здравого смысла. Опасность пандемии никто не отрицает. Однако «железный занавес» приведет к негативным последствиям. Поэтому он не нужен.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

7-04-2020, 09:36
ЕГЭ отменят?
23-10-2020, 08:38
Имеет ли смысл начинать бизнес в пандемию?
23-11-2020, 09:07
Будет еще одна пандемия?
22-04-2020, 08:41
Депутат раскритиковал Путина
10-10-2020, 09:43
Ограничения продлили
25-08-2015, 07:01
Дискуссия по поводу заявления Лаврова

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
326
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
375
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
1 223
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 637
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх