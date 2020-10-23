Имеет ли смысл начинать бизнес в пандемию?

«Питерец.ру» сообщает, что коуч Денис Поничев высказал мнением относительно открытия нового дела в пандемию. Эксперт подчеркнул, что кризис хорошо подходит для воплощения идей.

В этот период меняются экономические стратегии и предпочтения людей. Например, многие магазины переходят в режим онлайн. В общем, для бизнеса появляются новые возможности. Успешные предприниматели говорят, что кризис – это время для умных. В этот период можно добиться серьезных результатов.

В словах Поничева есть большая доля истины и здравого смысла. Однако открытие бизнеса в период пандемии не принесет автоматический доход. Необходимо, чтобы бизнес-идея была актуальной. Также большое значение имеет и ряд других факторов.