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Питерец.ру » Экономика » Имеет ли смысл начинать бизнес в пандемию?

Имеет ли смысл начинать бизнес в пандемию?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Эксперт поделился мнением о возможностях, которые появляются в кризис

«Питерец.ру» сообщает, что коуч Денис Поничев высказал мнением относительно открытия нового дела в пандемию. Эксперт подчеркнул, что кризис хорошо подходит для воплощения идей.

В этот период меняются экономические стратегии и предпочтения людей. Например, многие магазины переходят в режим онлайн. В общем, для бизнеса появляются новые возможности. Успешные предприниматели говорят, что кризис – это время для умных. В этот период можно добиться серьезных результатов.

В словах Поничева есть большая доля истины и здравого смысла. Однако открытие бизнеса в период пандемии не принесет автоматический доход. Необходимо, чтобы бизнес-идея была актуальной. Также большое значение имеет и ряд других факторов.

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