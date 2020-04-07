ЕГЭ отменят?

«Питерец.ру» сообщает, что заместитель главы думского образовательного комитета Олег Смолин считает необходимым отменить в этом году ЕГЭ. Эту мысль он высказал на совещании фракции КПРФ с главой Кабмина. Депутат обратился с соответствующим предложением к премьеру Мишустину.

Свою позицию Смолин мотивировал тем, что к началу мая проблема с коронавирусом может не решиться. Потому возникает необходимость принимать какие-то меры. В настоящий момент даты ЕГЭ перенесены. Вместо 25 мая эта кампания должна стартовать 8 июня.

В предложении Смолина есть большая доля здравого смысла. Пандемия коронавируса вынудила власти предпринимать решительные меры. Режим самоизоляции сказался на учебном процессе. Сейчас школьники вынуждены какое-то время учиться дистанционно. Однако возникает вопрос, насколько качественным получится такое образование.