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Питерец.ру » Политика » Дрозденко зарегистрирован кандидатом в губернаторы, но будет ли у него соперник от КПРФ?

Дрозденко зарегистрирован кандидатом в губернаторы, но будет ли у него соперник от КПРФ?

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
leningrad-reg.izbirkom.ru
Вскоре после прямой линии с населением Ленобласти Александр Дрозденко получил важное известие из облизбиркома.  

Пресс-секретарь Ленгоризбиркома Виктория Полякова оперативно сообщила о регистрации Александра Дрозденко кандидатом в областные губернаторы. «Питерец.ру» подчёркивает, что Дрозденко выдвинула «Единая Россия», а муниципальный фильтр не стал помехой для опытного управленца.

СМИ уже сообщали, что список фамилий в избирательном бюллетене можно предугадать уже сейчас. К Дрозденко и трём другим кандидатам (Андрею Лебедеву от ЛДПР, Александру Перминову от «Справедливой России» и представителю «Гражданской платформы» Александру Габитову) больше никто присоединиться не сможет.

Дело в том, что выдвиженец от КПРФ Вадим Гришков сдал в избирательную комиссию слишком мало подписей, чтобы получить статус зарегистрированного кандидата. То есть, даже в том случае, если все подписи муниципальных депутатов будут признаны достоверными, их общего количества изначально не хватило бы Гришкову для регистрации. А ведь сразу после выдвижения Гришкова, а не первого секретаря областного отделения Компартии Андрея Попова, заговорили о грядущих переменах. Вспомнили и заместителя полпреда в СЗФО Потомского, и бывшего вице-губернатора Ленобласти Патраева.

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