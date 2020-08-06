Дрозденко зарегистрирован кандидатом в губернаторы, но будет ли у него соперник от КПРФ?

Пресс-секретарь Ленгоризбиркома Виктория Полякова оперативно сообщила о регистрации Александра Дрозденко кандидатом в областные губернаторы. «Питерец.ру» подчёркивает, что Дрозденко выдвинула «Единая Россия», а муниципальный фильтр не стал помехой для опытного управленца.

СМИ уже сообщали, что список фамилий в избирательном бюллетене можно предугадать уже сейчас. К Дрозденко и трём другим кандидатам (Андрею Лебедеву от ЛДПР, Александру Перминову от «Справедливой России» и представителю «Гражданской платформы» Александру Габитову) больше никто присоединиться не сможет.

Дело в том, что выдвиженец от КПРФ Вадим Гришков сдал в избирательную комиссию слишком мало подписей, чтобы получить статус зарегистрированного кандидата. То есть, даже в том случае, если все подписи муниципальных депутатов будут признаны достоверными, их общего количества изначально не хватило бы Гришкову для регистрации. А ведь сразу после выдвижения Гришкова, а не первого секретаря областного отделения Компартии Андрея Попова, заговорили о грядущих переменах. Вспомнили и заместителя полпреда в СЗФО Потомского, и бывшего вице-губернатора Ленобласти Патраева.