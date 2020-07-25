ента новостей

23:52
«Зенит» на радостях попортил завоёванный Кубок России
19:43
Кандидаты в губернаторы Лебедев и Габитов сдали в облизбирком подписи в свою поддержку
07:56
Доход гостиниц серьезно упал
07:54
Ожидается наплыв туристов
15:08
В Петербурге отремонтируют здание геофизической обсерватории им. Воейкова
14:35
Михаил Романов попросил Генпрокуратуру РФ провести проверку деятельности фирмы, завладевшей «золотой коллекцией» «Ленфильма»
14:33
В Петербурге задержаны аферисты продававшие пенсионерам «чудо-приборы»
14:30
На «Северной верфи» заложили траулер «Капитан Абакумов»
14:23
Панельная дискуссия «Письменность – базовая ценность в цифровую эпоху»
14:20
В день проведения Главного военно-морского парада будет введён запрет на проезд по КАД через Комплекс защитных сооружений
10:14
Как правильно купать собаку
09:44
ОСК переедет в Петербург
18:13
Футбольный «Зенит» завершил чемпионат с рекордными показателями
16:20
Молодых петербуржцев приглашают на «Зеленый фитнес»
13:43
Возраст молодежи увеличат до 35 лет после принятия закона «О молодежной политике»
13:05
В Петербурге в честь полярного капитана Юрия Кучиева назван сквер на Васильевском острове
12:33
В ленобласти в ДТП погибла женщина водитель
12:24
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам 1,4 миллиона рублей
12:17
В Петербурге задержан «автоподставщик», обманувший пенсионера
09:00
Где отдыхать?
08:40
Необычные вакансии
15:23
Тактические учения добровольцев
13:54
В Межвузовском студгородке Санкт-Петербурга пройдет капремонт
13:29
В Комитете по молодежной политике прошла встреча НКО, занимающихся поддержкой семей
13:20
Трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
12:04
В Петербурге пьяный мужчина устроил стрельбу во дворе дома из травмата
11:51
Эксперт рассказала, каких специалистов Администрации Петербурга ждёт сокращение
11:31
В Ленобласти началась уборка картофеля
11:27
Изменнена дата проведения репетиции парада ко Дню военно-морского флота
11:16
В Пулково прошли ветеринарный контроль 30 ампуллярий
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Политика » Кандидаты в губернаторы Лебедев и Габитов сдали в облизбирком подписи в свою поддержку

Кандидаты в губернаторы Лебедев и Габитов сдали в облизбирком подписи в свою поддержку

0
79
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.leningrad-reg.izbirkom.ru
23 июля кандидаты от ЛДПР и «Гражданской платформы» представили подписи для прохождения муниципального фильтра.  

Пройти муниципальный фильтр – задача зачастую очень сложная. А на выборах губернатора Ленинградской области эту процедуру должны выполнить все желающие возглавить исполнительную власть в регионе.

«Питерец.ру» обратил внимание на официальное сообщение о том, что избирком Ленобласти принял необходимые по закону подписи у двух кандидатов в губернаторы. ЛДПР выдвинула Андрея Лебедева, председателя одной из постоянных комиссий Заксобрания области. Этот партийный кандидат, которому 29 июля исполнится 58 лет, участвовал и в прошлых губернаторских выборах 5 лет назад. Тогда Лебедев возглавлял фракцию ЛДПР в Заксобрании и тоже работал парламентарием на штатной основе.

Александр Габитов – ещё один опытный участник губернаторской гонки. Главу регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» снова выдвинула партия «Гражданская платформа». Помимо подписей кандидаты обнародовали свои предложения по кандидатурам в Совет Федерации от исполнительной власти Ленобласти.

Теперь Леноблизбирком должен проверить все представленные подписи муниципальных депутатов в поддержку выдвижения Лебедева и Габитова в губернаторы.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

13-07-2015, 00:51
9 кандидатов уже выдвинулись на досрочных выборах губернатора Ленобласти
5-08-2015, 08:31
За честные выборы!
2-08-2016, 15:38
Председатель Госдумы Сергей Нарышкин идёт по 122-му Кингисеппскому округу
31-07-2016, 20:23
111-й Всеволжский округ на выборах в Госдуму: Драчёв против всех
29-06-2019, 22:47
Олег Капитанов стал чиновником и не будет участвовать в выборах губернатора
9-07-2019, 17:36
Павел Иткин может стать депутатом Заксобрания от ЛДПР

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
199
23-07-2020, 12:33
В ленобласти в ДТП погибла женщина водитель
0
623
9-07-2020, 12:15
В ДТП в Ленобласти погибли два человека
0
593
8-07-2020, 14:14
В ДТП в Ленобласти погиб 12-летний мальчик из Петербурга
0
555
7-07-2020, 12:10
В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
Наверх