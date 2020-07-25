Кандидаты в губернаторы Лебедев и Габитов сдали в облизбирком подписи в свою поддержку

Пройти муниципальный фильтр – задача зачастую очень сложная. А на выборах губернатора Ленинградской области эту процедуру должны выполнить все желающие возглавить исполнительную власть в регионе.

«Питерец.ру» обратил внимание на официальное сообщение о том, что избирком Ленобласти принял необходимые по закону подписи у двух кандидатов в губернаторы. ЛДПР выдвинула Андрея Лебедева, председателя одной из постоянных комиссий Заксобрания области. Этот партийный кандидат, которому 29 июля исполнится 58 лет, участвовал и в прошлых губернаторских выборах 5 лет назад. Тогда Лебедев возглавлял фракцию ЛДПР в Заксобрании и тоже работал парламентарием на штатной основе.

Александр Габитов – ещё один опытный участник губернаторской гонки. Главу регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» снова выдвинула партия «Гражданская платформа». Помимо подписей кандидаты обнародовали свои предложения по кандидатурам в Совет Федерации от исполнительной власти Ленобласти.

Теперь Леноблизбирком должен проверить все представленные подписи муниципальных депутатов в поддержку выдвижения Лебедева и Габитова в губернаторы.