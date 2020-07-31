ента новостей

00:43
Лебедев, Габитов и Перминов зарегистрированы кандидатами в губернаторы Ленинградской области
16:49
Волейбольный «Зенит» провёл первую тренировку в новом составе перед сезоном – 2020/2021
15:36
Николай Валуев принял участие в проекте Центральной районной библиотеки Красносельского района - «Сказки бабушки Варварушки».
14:41
В Петербург нет пропустили крупную партию кормовых добавок из Великобритании
14:34
Петербурженка победила на Всероссийском конкурсе «Леди Интеграция»
14:14
В Ленобласти в ДТП погиб несовершеннолетний пассажир
13:53
Число хищений люков на сетях АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» снизилось в 13 раз
13:47
Пенсионерка из Металлстроя отдала аферистам почти 2 миллиона рублей
13:27
В Ленобласти задержан подозреваемый в незаконном хранении оружия
09:43
Как продают овощи и фрукты
09:16
Льготные кредиты
23:13
Дрозденко сдал подписи в свою поддержку в Леноблизбирком вслед за Перминовым
20:10
Землю с Невского пятачка торжественно передали в парк «Россия – моя история»
20:06
Молодые петербуржцы пройдут «Школу военных медиков» в Лагере героев на острове фортов
10:30
Трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста
09:12
Дадут ли еще по 10000 рублей?
08:49
Когда возможен безопасный контакт с перенесшими COVID-19
23:45
Кей Си Риверс – спорное подписание баскетбольного «Зенита»
19:04
Михаил Скипский более не состоит в комиссии по работе с детьми и молодёжью МАК «Что?Где?Когда?»
19:00
Максим Леонидов & HippoBand. АВТОконцерт 8 августа
15:40
В Петербурге столкнулись два поезда
15:12
Открытие выставки «Хиросима – уроки истории»
13:51
В Петергофе трое аферистов обманули пенсионера
13:41
Вишневский и Резник потребовали у губернатора не сокращать работников культуры
12:03
Столицей Ленобласти в 2021 году останется Всеволожск
11:58
В Ленобласти похитили пожарную автомашину
11:46
Парк Интернационалистов оборудуют наружным освещением
11:21
В Петербурге врач стационара отдал мошенникам крупную сумму
10:23
В Петербурге граждане поймали квартирного вора и передали полиции
10:08
«Дистанционки» не будет?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Политика » Лебедев, Габитов и Перминов зарегистрированы кандидатами в губернаторы Ленинградской области

Лебедев, Габитов и Перминов зарегистрированы кандидатами в губернаторы Ленинградской области

0
2
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
lenoblast.spravedlivo.ru
Именно в таком порядке фамилии кандидатов перечислены на сайте Леноблизбиркома.  

Выборы губернатора Ленобласти продолжаются, и 30 июля стало известно о трёх зарегистрированных кандидатах. Так называемый муниципальный фильтр прошли либерал-демократ Александр Лебедев, справедливоросс Александр Перминов и выдвинутый партией «Гражданская платформа» Александр Габитов. «Питерец.ру» отмечает, что председатель комиссии по образованию областного парламента Перминов (на фото) сдал документы позже двух других коллег по губернаторской гонке.

Облизбирком также проинформировал о двух выбывших кандидатах. Валерий Шинкаренко («Родина») сам снял кандидатуру с выборов, а казачий атаман Александр Калинин не представил необходимых документов. Теперь избиркому Ленобласти нужно решить вопрос о регистрации действующего губернатора Александра Дрозденко (выдвинут «Единой Россией») и долго тянувшего с подаче документов кандидата от КПРФ Вадима Гришкова.

Преподаватель вуза Гришков, чьё выдвижение кандидатом в губернаторы сопровождалось громким скандалом, принёс подписи муниципальных депутатов только 29 июля.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

29-07-2020, 23:13
Дрозденко сдал подписи в свою поддержку в Леноблизбирком вслед за Перминовым
25-07-2020, 19:43
Кандидаты в губернаторы Лебедев и Габитов сдали в облизбирком подписи в свою поддержку
5-08-2015, 08:31
За честные выборы!
3-07-2020, 10:11
Кто будет соперничать с Дрозденко?
13-07-2015, 00:51
9 кандидатов уже выдвинулись на досрочных выборах губернатора Ленобласти
2-08-2016, 15:38
Председатель Госдумы Сергей Нарышкин идёт по 122-му Кингисеппскому округу

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
113
Вчера, 14:14
В Ленобласти в ДТП погиб несовершеннолетний пассажир
0
245
27-07-2020, 11:50
В Петербурге 16-летний подросток попал в ДТП на угнанной иномарке
0
431
23-07-2020, 12:33
В ленобласти в ДТП погибла женщина водитель
0
807
9-07-2020, 12:15
В ДТП в Ленобласти погибли два человека
Наверх