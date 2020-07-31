Лебедев, Габитов и Перминов зарегистрированы кандидатами в губернаторы Ленинградской области

Выборы губернатора Ленобласти продолжаются, и 30 июля стало известно о трёх зарегистрированных кандидатах. Так называемый муниципальный фильтр прошли либерал-демократ Александр Лебедев, справедливоросс Александр Перминов и выдвинутый партией «Гражданская платформа» Александр Габитов. «Питерец.ру» отмечает, что председатель комиссии по образованию областного парламента Перминов (на фото) сдал документы позже двух других коллег по губернаторской гонке.

Облизбирком также проинформировал о двух выбывших кандидатах. Валерий Шинкаренко («Родина») сам снял кандидатуру с выборов, а казачий атаман Александр Калинин не представил необходимых документов. Теперь избиркому Ленобласти нужно решить вопрос о регистрации действующего губернатора Александра Дрозденко (выдвинут «Единой Россией») и долго тянувшего с подаче документов кандидата от КПРФ Вадима Гришкова.

Преподаватель вуза Гришков, чьё выдвижение кандидатом в губернаторы сопровождалось громким скандалом, принёс подписи муниципальных депутатов только 29 июля.