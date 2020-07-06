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Питерец.ру » Политика » Вадим Гришков выдвинут в губернаторы Ленобласти от КПРФ, но все ли этому рады?

Вадим Гришков выдвинут в губернаторы Ленобласти от КПРФ, но все ли этому рады?

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
lokkprf.ru
Спокойная обстановка на выборах областного губернатора внезапно нарушена всплеском слева.

«Питерец.ру» ожидал, что КПРФ не забыли принцип демократического централизма. Однако на сайте обкома Компарии в Ленинградской области итогам конференции по выдвижению кандидата в губернаторы посвящена статься с интересным названием. Автор Е. Никитина, повествуя о победе молодого Гришкова над первым секретарём обкома Андреем Поповым, назвала эту победу «с горчинкой». Странно изложен ход внутрипартийной борьбы. Изначально кандидатов было пятеро: Гришков, Попов, депутаты Заксобрания области Николай Кузьмин и Евгений Тирон, а также секретарь одного из райкомов Сергей Бутузов.

Тот факт, что в ходе конференции трое кандидатов (Кузьмин, Тирон и Бутузов) сняли свои кандидатуры в пользу Гришкова, может говорить только в пользу 36-летнего кандидата наук. Однако в материале Никитиной говорится о «выяснениях отношений на партийной конференции при посторонних». СМИ заинтересовались таким поворотом событий, и вот что можно сказать на текущий момент.

Гришков подал документы в избирательную комиссию, но проигравший ему партийные «праймериз» с минимальным отрывом Попов отказался подписывать протокол конференции. Ждём развития ситуации.

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