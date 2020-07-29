Дрозденко сдал подписи в свою поддержку в Леноблизбирком вслед за Перминовым

24 июля кандидат от парламентской партии «Справедливая Россия» Александр Перминов подал в облизбирком документы, позволяющие ему рассчитывать на регистрацию в качестве кандидата в губернаторы. «Питерец.ру» напоминает: 41-летний Перминов возглавляет в нынешнем созыве Законодательного собрания Ленобласти не только партийную фракцию «справедливороссов», но и постоянную комиссию по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодёжи.

Губернатор Александр Дрозденко (его выдвинула «Единая Россия») лично представил в облизбирком подписные листы в свою поддержку, сделав это 27 июля. Главе исполнительной власти области – 55 лет, вице-губернатором при Валерии Сердюкове Дрозденко стал в 2002 году. На прошлых выборах результат Дрозденко в первом туре превысил 80% голосов.

После соответствующей проверки комиссия коллегиально решит вопрос о регистрации и Дрозденко, и Перминова, и других кандидатов. Что касается спорного для части актива КПРФ кандидата Гришкова, то сайт обкома Компартии делает вид, что выборов как будто нет.