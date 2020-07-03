ента новостей

22:24
Ренфро вслед за Айоном покинул баскетбольный «Зенит»
13:47
Центры занятости открыли в Ленобласти
12:20
В Петербурге пункты сдачи ЕГЭ подготовлены вовремя
12:13
В Петербурге лжеврач обокрала пенсионерку
11:22
В Петербурге после пожара обгаружили два трупа
11:18
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
10:34
Идеальная разница в возрасте для супругов
10:11
Кто будет соперничать с Дрозденко?
19:45
Киностудия «Ленфильм» вносит свой вклад в защиту окружающей среды
13:38
Злоумышленника убившего пенсионерку в парке Александрин, изобличили еще в двух аналогичных преступлениях
13:33
На станции метро «Кировский завод» отремонтируют колонны
13:29
Противопожарный инструктаж для пожилых людей
10:50
В Кировском районе Петербурга задержан автоугонщик
09:29
Летние лагеря открываются
08:39
Поезд на курорт Крыма
00:40
Победа над «Тамбовом» в Нижнем Новгороде вплотную приблизила «Зенит» к чемпионству
15:48
Дубль Влашича помог ЦСКА победить «Спартак»
09:39
Депутат лишился мандата
09:18
Два заведения оштрафованы
17:50
Памфилова – против провокаций на голосовании в Санк-Петербурге
12:11
В Ленобласти загорелся туристический автобус
11:00
Это должен знать каждый!
10:31
На севере Петербурга дети подожгли три иномарки
10:15
Вишневский не верит
09:50
Поправкам быть
16:45
Виртуальная выставка «Промышленность Ленинграда: работа в блокированном городе и эвакуация»
16:41
Киностудия «Ленфильм» объявляет о конкурсе сценариев веб-сериалов
12:17
Открытие фонтана «Слава»
12:04
Петербургский производитель косметики из российской чаги заключил контракт на поставку в Южную Корею
12:03
Компании-экспортеры Петербурга массово выходят на торговые онлайн-площадки
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Политика » Кто будет соперничать с Дрозденко?

Кто будет соперничать с Дрозденко?

0
64
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
majotrade.net
Основные партии выдвинули своих кандидатов в губернаторы

«Питерец.ру» сообщает, что шесть партий определились с кандидатами, которые поборются за пост главы Ленобласти. «Единороссы» ожидаемо выдвинули кандидатуру действующего губернатора Александра Дрозденко. От «Социальной защиты» за этот пост поборется Александр Калинин. Что касается «Гражданской платформы», здесь выдвинули Александра Габитова.

Кандидатом от либеральных демократов стал Андрей Лебедев, от партии «Родина» за губернаторское кресло поборется Валерий Шинкаренко. «Справедливороссы» предложили кандидатуру Александра Перминова. В этой борьбе могут принять участие и представители других партий.

Безусловно, главным фаворитом здесь является Дрозденко. Вряд ли кому-то удастся навязать борьбу губернатору. Ситуация в регионе достаточно стабильная, а Александр Юрьевич хорошо зарекомендовал себя в этой должности. Так что в выборах, намеченных на 13 сентября, именно он должен одержать победу.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

3-06-2019, 09:28
Кто поборется за пост губернатора?
25-09-2015, 10:13
Дрозденко официально вступит в должность
15-02-2017, 06:57
Против Дрозденко
14-09-2015, 07:01
Дрозденко лидирует с большим преимуществом
10-11-2013, 00:18
Дмитриева поборется за губернаторское кресло
5-08-2015, 08:31
За честные выборы!

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
128
Сегодня, 11:18
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
0
331
29-06-2020, 11:26
В Ленобласти малолетняя девочка погибла в ДТП
0
409
26-06-2020, 13:17
ДТП с маршруткой на Московском шоссе
0
720
17-06-2020, 14:17
В Петербурге иномарка сбила ребенка
Наверх