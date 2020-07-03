Кто будет соперничать с Дрозденко?

«Питерец.ру» сообщает, что шесть партий определились с кандидатами, которые поборются за пост главы Ленобласти. «Единороссы» ожидаемо выдвинули кандидатуру действующего губернатора Александра Дрозденко. От «Социальной защиты» за этот пост поборется Александр Калинин. Что касается «Гражданской платформы», здесь выдвинули Александра Габитова.

Кандидатом от либеральных демократов стал Андрей Лебедев, от партии «Родина» за губернаторское кресло поборется Валерий Шинкаренко. «Справедливороссы» предложили кандидатуру Александра Перминова. В этой борьбе могут принять участие и представители других партий.

Безусловно, главным фаворитом здесь является Дрозденко. Вряд ли кому-то удастся навязать борьбу губернатору. Ситуация в регионе достаточно стабильная, а Александр Юрьевич хорошо зарекомендовал себя в этой должности. Так что в выборах, намеченных на 13 сентября, именно он должен одержать победу.