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Питерец.ру » Общество » На федеральной трассе «Скандинавия» введут реверсивное движение

На федеральной трассе «Скандинавия» введут реверсивное движение

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На участке «Магистральная» федеральной трассы А-181 «Скандинавия» введут реверсивное движение

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о том, что на федеральной трассе А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой) будет снижена пропускная способность. Речь идёт об участке «Магистральная» на 12-м и 16-м километрах, расположенном в Первомайском сельском поселении Выборгского района Ленинградской области.

Как пояснил Илья Пузыревский, возглавляющий территориальный ситуационный центр ФКУ Упрдор «Северо-Запад», причина ограничений — работы по устранению деформаций дорожного покрытия. С 6 по 14 ноября на указанном отрезке будет введено реверсивное движение транспорта. Максимальную скорость здесь снизят до 40 км/ч. Участок имеет всего по одной полосе в каждую сторону — две в сумме. Чтобы водителям было удобнее, на месте задействуют регулировщиков дорожного движения.

Организация движения разработана заранее: схема утверждена и согласована в установленном порядке, и работы будут вестись в точном соответствии с ней.

Для ограждения зоны ремонта установят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры. Кроме того, смонтируют световую сигнализацию — сигнальные фонари дежурного освещения.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, ремонт дорог
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