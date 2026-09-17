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Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками с Гостилицким шоссе и ММПК «Бронка» перекроют две полосы

На КАД между развязками с Гостилицким шоссе и ММПК «Бронка» перекроют две полосы

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Гостилицким шоссе и ММПК «Бронка» перекроют две полосы движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о перекрытии двух полос на участке КАД А-118. Работы пройдут между развязками на Гостилицком шоссе и ММПК «Бронка».

С 21 по 27 сентября будет закрыта вторая и третья полосы, а на первой введут ограничение 50 км/ч. Участок имеет три полосы, перекрытие выполнят поэтапно, захватками до 2,5 км. Работы связаны с устранением колейности покрытия.

Начальник территориального ситуационного центра Илья Пузыревский уточнил, что работы идут на внутреннем кольце с 103 по 115 км в круглосуточном режиме в две смены, и сроки могут измениться из-за погоды. Дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация будут установлены. Информация о перекрытии появится на табло АСУДД. Схема движения согласована в установленном порядке.

Все по теме: КАД, ремонт дорог
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