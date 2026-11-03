В преддверии Дня народного единства в Герценовском университете состоялся фестиваль-ярмарка «Мосты дружбы: празднование Единства». Мероприятие, которое проводится уже не первый год, объединило студентов, преподавателей, творческие коллективы и культурные центры университета. В программу вошли ярмарка национальных культур, демонстрация национальных костюмов и интеллектуальная викторина.

Ведущий специалист по связям с общественностью отдела реализации воспитательных практик и молодёжных проектов Евгения Краленко отметила, что фестиваль в этом году было решено провести в более масштабном формате: «В этом году хотелось сделать более красочно и насыщенно, поэтому для институтов не ставилось никаких ограничений. Распределение народов проходило путём жеребьёвки: представители студенческих советов определяли не только народность, но и пары факультетов для совместной подготовки площадок. Помимо этого, мы традиционно приглашаем культурные центры университета, поскольку фестиваль посвящён не только единству народов России, но и тому, что Герценовский университет объединяет множество народов. В нём всегда царит атмосфера единства и сплочённости как российских, так и иностранных студентов».

Основной площадкой фестиваля стала ярмарка национальных культур «Народы России», где институты и факультеты оформили информационные стенды об одном из народов России и продемонстрировали народные костюмы.

Факультет комплексной безопасности и военно-патриотического воспитания и институт педагогики представили чеченцев, факультет географии и институт экономики и управления — карел, факультет химии и юридический — калмыков, институты художественного образования и востоковедения — татар, институты детства и философии человека — бурят, институт иностранных языков совместно с институтом информационных технологий и технологического образования — осетин, институт дефектологического образования и реабилитации и институт физики — чувашей, институт музыки, театра и хореографии и факультет математики — марийцев, институт истории и социальных наук и факультет биологии — башкир, институт физической культуры и спорта и филологический факультет — аварцев, а институт психологии — русских.

Активное участие в фестивале приняли культурные центры университета: Китайский, Узбекский, Российско-Вьетнамский культурные центры и Центр корееведения. Как отметили организаторы, Китайский центр, недавно обновивший свою деятельность, в этом году значительно расширил площадку и подготовил множество активностей.

Для гостей также прошла интеллектуальная викторина «Единство в разнообразии» от Совета обучающихся. Она стала возможностью в игровой форме познакомиться с многообразием народов России, их традициями и культурным наследием.

Ранее в рамках Года народного единства в Герценовском университете стартовал очный этап Академии детского и молодёжного туризма «ПроЕдинство», участниками которого стали 195 студентов из 16 регионов России. Кроме того, в Узбекском культурном центре прошла международная конференция «Единство народов России: исторический опыт, современные вызовы и перспективы» с участием экспертов из восьми стран.