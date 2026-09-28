ента новостей

15:32
В Петербурге задаржали наркоплантатора с Ленинского проспекта
15:26
На КАД в Ленобласти в массовом ДТП с грузовиком погиб один человек и двое пострадали
15:12
В Петербурге в отношении водителя, пытавшегося дать взятку сотруднику Госавтоинспекции возбудили уголовное дело
15:04
В Петербурге задержали мигранта за кражи ювелирных изделий из частных домов в Ленобласти
14:48
В Герценовском университете обозначили задачи приема‒2027
14:40
Петербургское «Динамо» одержало победу над «Балтикой-2»
21:26
СКА одержал над «Барысом» в гостевом матче со счетом 5:3
21:19
VII Международный кинофестиваляь «Под Покровом Божией Матери «Тихвинская»
20:36
СКА одержал победу над «Трактором» со счетом 4:3
16:08
На развязке КАД в районе Низино будет закрыто движение на путепроводе
11:58
В Герценовском университете откроется обновленный Российско-китайский центр
11:54
В Токсовском тоннеле изменится схема движения транспорта
11:50
Балет «Лебединое озеро» в Эрмитажном театре
11:46
Фламенко-спектакль «Кармен» в Колизее
11:30
Петербург отмечает 120-летие со дня рождения Дмитрия Шостаковича
11:09
В Шлиссельбурге задержали магазинных грабителей
11:03
В Петербурге на проспекте Энгельса иномарка сбила 16-летнего подростка
10:59
В Петербурге внучка похитила ювелирные украшения у собственной бабушки
10:54
В Петербурге 19-летний юноша под угрозой ножа заставил сверстника перевести ему деньги
10:50
В Ленобласти подростки ограбил сверстника
10:46
В Петербурге иномарка сбила подростка на электровелосипеде
10:42
В Петербурге полицейские задержали квартирного наркоплантатора
10:36
В Ленобласти на автодороге «Гатчина – Ополье» в ДТП погиб пассажир электровелосипеда
10:21
В Петербурге полицейские со стрельбой задержали лихача
15:24
В Петербурге пройдет музыкально-поэтический вечер «Два века русской поэзии»
13:58
Полицейские задержали мужа владелицы медцентра в Петербурге за обман пенсионеров
13:23
В ДТП на КАД пострадал пассажир такси
13:03
В Московском районе мужчина сломал створку двери троллейбуса
12:59
В Петербурге задержали «помощника» мошенников, обманувших пенсионерку с Ленинского проспекта
12:50
В Петербурге задержали 19-летнюю курьершу мошенников, обманувших подростка
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Герценовском университете обозначили задачи приема‒2027

В Герценовском университете обозначили задачи приема‒2027

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
РГПУ им. А. И. Герцена
Больше целевых мест и дней для сдачи экзаменов: в РГПУ обозначили задачи приема‒2027

В приемную кампанию 2027 года Герценовский университет расширит кол-центр, улучшит подготовку волонтеров, сформирует отдельное направление для иностранных абитуриентов. В ближайшее время вуз завершит предварительную работу с заказчиками целевого приема будущего года. Итоги кампании 2026 года и задачи на следующий год обсуждались на деканском совещании, которое провел ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов.

«Целевую кадровую потребность на 2027 год готовим вместе с работодателями. На математику уже заявлено 116 целевых мест, на русский язык и литературу — 63, на математику и физику — 61, на информатику и информационные технологии в образовании — 35, на логопедию — 28 целевых мест. Это подтверждает востребованность наших программ на рынке труда. Уже в октябре планируем полностью завершить предварительную работу с заказчиками целевого приема будущего года», ‒ сказал Сергей Тарасов.

На сегодня в вуз поступило уже более 800 целевых заявок, из них свыше 90% — на педагогические направления.

Как рассказала ответственный секретарь приемной комиссии Ольга Кублицкая, в кампанию 2027 года минимум на неделю после завершения приема планируется продлить работу кол-центра, чтобы оперативно отрабатывать обращения. Для подготовки волонтеров разработают отдельный трек, который поможет эффективнее включить их в работу приемной комиссии. Изменения коснутся и абитуриентов, которые поступают в вуз по внутренним испытаниям: со следующего года будет отведено больше дней для сдачи экзаменов (прежде всего, по русскому языку) и увеличено количество оборудованных мест для написания вступительных работ. Кроме того, предстоит ряд технических улучшений на сайте университета для более удобного отображения конкурсных списков.

Герценовский университет также учтет нововведения, которые планируется внести в порядок приема на федеральном уровне. Среди возможных изменений ответственный секретарь назвала поступление без вступительных испытаний для победителей олимпиад в 10 и 11 классах, пересмотр линейки индивидуальных достижений (в частности, получение до 25 дополнительных баллов за неиспользуемый ЕГЭ), внедрение ограничений до 5 университетов и 5 направлений для магистрантов по аналогии с бакалавриатом, пересмотр сроков установления стоимости платных мест, заключения и оплаты договоров об образовании, внедрение ограничений для поступающих, которые были отчислены ранее.

Задачи на будущий год сформулированы по итогам приема—2026, который также был отмечен рядом нововведений. Впервые в структуре приема были выделены секторы для поступающих на СПО и квотные места, группы по работе с индивидуальными достижениями и вступительными испытаниями. Кроме того, был запущен калькулятор соответствия программ среднего профессионального и высшего образования и калькулятор олимпиад РСОШ, усовершенствован навигатор образовательных программ, регламентировано обучение сотрудников приемной комиссии. Нововведением также стал перенос невостребованных квотных мест в день издания приказов о зачислении на приоритетном этапе.

Ольга Кублицкая отметила работу волонтеров. Они, по ее словам, стали важнейшим участком работы приемной комиссии. В ходе приема–2026 волонтеры помогали подавать заявлений и провожали абитуриентов до нужных помещений, консультировали по техническим вопросам, работали на экзаменах.

Накануне ректор Герценовского университета подробно представил итоги приемной кампании на пресс-конференции в пресс-центре «Россия сегодня». В этом году абитуриенты подали в вуз свыше 175 тыс. заявлений, а средний балл на бюджет по программам педагогического образования вырос с 85 до 86,2. Среди зачисленных — около тысячи иностранных студентов из 32 стран мира и более 65 высокобальников, из которых четверо с 200 баллами по двум предметам ЕГЭ. Востребованными стали направления, связанные с современными технологиями, психологией, лингвистикой и иностранными языками.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

17-08-2026, 10:27
Конкурс в магистратуру Герценовского университета достиг 50 заявлений на место
22-07-2026, 09:44
В Герценовском университете будут готовить учителей химии, владеющих цифровыми технологиями
23-07-2026, 11:13
На базе Герценовского университета создадут центр физической реабилитации.
25-09-2026, 11:58
В Герценовском университете откроется обновленный Российско-китайский центр
25-08-2026, 10:17
Преподаватели РГПУ им. А. И. Герцена проведут школы русского языка для учителей и студентов из Вьетнама и Монголии
10-08-2026, 09:38
В Ленобласти установят мемориал «Гвоздика»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 15:26
На КАД в Ленобласти в массовом ДТП с грузовиком погиб один человек и двое пострадали
25-09-2026, 11:03
В Петербурге на проспекте Энгельса иномарка сбила 16-летнего подростка
25-09-2026, 10:46
В Петербурге иномарка сбила подростка на электровелосипеде
25-09-2026, 10:36
В Ленобласти на автодороге «Гатчина – Ополье» в ДТП погиб пассажир электровелосипеда
Наверх