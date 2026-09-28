В Герценовском университете обозначили задачи приема‒2027

В приемную кампанию 2027 года Герценовский университет расширит кол-центр, улучшит подготовку волонтеров, сформирует отдельное направление для иностранных абитуриентов. В ближайшее время вуз завершит предварительную работу с заказчиками целевого приема будущего года. Итоги кампании 2026 года и задачи на следующий год обсуждались на деканском совещании, которое провел ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов.

«Целевую кадровую потребность на 2027 год готовим вместе с работодателями. На математику уже заявлено 116 целевых мест, на русский язык и литературу — 63, на математику и физику — 61, на информатику и информационные технологии в образовании — 35, на логопедию — 28 целевых мест. Это подтверждает востребованность наших программ на рынке труда. Уже в октябре планируем полностью завершить предварительную работу с заказчиками целевого приема будущего года», ‒ сказал Сергей Тарасов.

На сегодня в вуз поступило уже более 800 целевых заявок, из них свыше 90% — на педагогические направления.

Как рассказала ответственный секретарь приемной комиссии Ольга Кублицкая, в кампанию 2027 года минимум на неделю после завершения приема планируется продлить работу кол-центра, чтобы оперативно отрабатывать обращения. Для подготовки волонтеров разработают отдельный трек, который поможет эффективнее включить их в работу приемной комиссии. Изменения коснутся и абитуриентов, которые поступают в вуз по внутренним испытаниям: со следующего года будет отведено больше дней для сдачи экзаменов (прежде всего, по русскому языку) и увеличено количество оборудованных мест для написания вступительных работ. Кроме того, предстоит ряд технических улучшений на сайте университета для более удобного отображения конкурсных списков.

Герценовский университет также учтет нововведения, которые планируется внести в порядок приема на федеральном уровне. Среди возможных изменений ответственный секретарь назвала поступление без вступительных испытаний для победителей олимпиад в 10 и 11 классах, пересмотр линейки индивидуальных достижений (в частности, получение до 25 дополнительных баллов за неиспользуемый ЕГЭ), внедрение ограничений до 5 университетов и 5 направлений для магистрантов по аналогии с бакалавриатом, пересмотр сроков установления стоимости платных мест, заключения и оплаты договоров об образовании, внедрение ограничений для поступающих, которые были отчислены ранее.

Задачи на будущий год сформулированы по итогам приема—2026, который также был отмечен рядом нововведений. Впервые в структуре приема были выделены секторы для поступающих на СПО и квотные места, группы по работе с индивидуальными достижениями и вступительными испытаниями. Кроме того, был запущен калькулятор соответствия программ среднего профессионального и высшего образования и калькулятор олимпиад РСОШ, усовершенствован навигатор образовательных программ, регламентировано обучение сотрудников приемной комиссии. Нововведением также стал перенос невостребованных квотных мест в день издания приказов о зачислении на приоритетном этапе.

Ольга Кублицкая отметила работу волонтеров. Они, по ее словам, стали важнейшим участком работы приемной комиссии. В ходе приема–2026 волонтеры помогали подавать заявлений и провожали абитуриентов до нужных помещений, консультировали по техническим вопросам, работали на экзаменах.

Накануне ректор Герценовского университета подробно представил итоги приемной кампании на пресс-конференции в пресс-центре «Россия сегодня». В этом году абитуриенты подали в вуз свыше 175 тыс. заявлений, а средний балл на бюджет по программам педагогического образования вырос с 85 до 86,2. Среди зачисленных — около тысячи иностранных студентов из 32 стран мира и более 65 высокобальников, из которых четверо с 200 баллами по двум предметам ЕГЭ. Востребованными стали направления, связанные с современными технологиями, психологией, лингвистикой и иностранными языками.