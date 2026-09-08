Ладожский мост полностью закроют на два часа для геодезической съёмки

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном полном перекрытии движения на Ладожском мосту (40-й км федеральной трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области). Ограничение вводится на период с 00:30 до 02:30 10 сентября.

По словам начальника территориального ситуационного центра учреждения Ильи Пузыревского, это необходимо для снятия динамических нагрузок с неразводного металлического пролетного строения и проведения геодезической съемки положения ортотропной плиты.

Управление продолжает планово-предупредительные работы на объекте и приносит извинения за доставленные неудобства. Водителей просят учитывать эту информацию при построении маршрутов.