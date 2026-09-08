ента новостей

15:51
На Пискаревском кладбище почтили память жертв блокады Ленинграда
10:55
Ладожский мост полностью закроют на два часа для геодезической съёмки
10:49
На трассе М-11 «Нева» в ДТП пострадал 8-летний пассажир иномарки
10:42
Житель Ленобласти организовал в съемной квартире склад наркотиков
19:53
В Ленобласти в деревне Матокса в ДТП погибла женщина-водитель
12:41
Выставка Сергея Кожары «Укрощение кентавров»
12:28
Выставка Алана Хатагты «Женщина глазами мужчины»
12:23
На улице Народной под колесами иномарки погиб пешеход 
12:20
В Петербурге задержали пенсионерку, выступившую курьером у мошенников
12:12
В Колпино конфликт возле магазина закончился поножовщиной со смертельным исходом
12:07
В Петербурге задержали дебошира, пытавшегося разбить автомобиль скорой помощи
11:01
В центре Петербурга задержали иностранца с наркотиком в кармане
10:58
В Петербурге подросток на мотоцикле попытался скрыться от полицейских
09:58
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
09:56
На КАД в районе Мурино где произошел провал проезжей открыли движение
19:38
«Зенит» проиграл ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
15:59
В Петербурге в ДТП с лазурным автобусом пострадали четыре человека
15:44
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с лосем погиб водитель иномарки
14:59
На КАД в районе Мурино произошел провал проезжей части
14:54
На трассе «Кола» в Лодейнопольском районе ленобласти в ДТП погиб водитель «Рено Сандера»
12:36
В Ленобласти празднование дня рождения завершилось поножовщиной
12:31
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Киа Рио»
12:26
В Петербурге задержали студента, который по указанию телефонных мошенников забрал деньги у пенсионерки
12:21
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших петербурженку с Учительской улицы
21:34
В Петербурге на развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы
21:32
Фестиваль «Мы выбираем жизнь! Мир без наркотиков»
14:00
В Петербурге в День солидарности в борьбе с терроризмом почтили память жертв трагедии в Беслане
13:42
На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют шесть съездов
12:47
В Кудрово задержали подозреваемого в ограблении магазина
12:27
В Петербурге задержали 18-летнего курьера телефонных мошенников
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Ладожский мост полностью закроют на два часа для геодезической съёмки

Ладожский мост полностью закроют на два часа для геодезической съёмки

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Ладожский мост в составе федеральной трассы Р-21 «Кола» полностью закроют на два часа для геодезической съёмки

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном полном перекрытии движения на Ладожском мосту (40-й км федеральной трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области). Ограничение вводится на период с 00:30 до 02:30 10 сентября.

По словам начальника территориального ситуационного центра учреждения Ильи Пузыревского, это необходимо для снятия динамических нагрузок с неразводного металлического пролетного строения и проведения геодезической съемки положения ортотропной плиты.

Управление продолжает планово-предупредительные работы на объекте и приносит извинения за доставленные неудобства. Водителей просят учитывать эту информацию при построении маршрутов.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, Ладожский мост, ремонт дорог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

3-08-2026, 10:47
Ладожский мост в составе трассы «Кола» полностью закроют на два часа
30-07-2026, 12:05
Ладожский мост полностью закроют на два часа
21-07-2026, 11:20
На трассе Р-21 «Кола» Ладожский мост полностью закроют на два часа
20-04-2026, 15:25
Ладожский мост не будут разводить до 4 мая
12-09-2025, 11:33
Ладожский мост разведут на 45 минут 15 сентября
4-09-2025, 12:07
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке буксира «Ижорец»

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:49
На трассе М-11 «Нева» в ДТП пострадал 8-летний пассажир иномарки
7-09-2026, 19:53
В Ленобласти в деревне Матокса в ДТП погибла женщина-водитель
7-09-2026, 12:23
На улице Народной под колесами иномарки погиб пешеход 
5-09-2026, 15:59
В Петербурге в ДТП с лазурным автобусом пострадали четыре человека
Наверх