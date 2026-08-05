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Питерец.ру » Общество » Внешнее кольцо КАД на участке реконструкции перекроют до 15 ноября

Внешнее кольцо КАД на участке реконструкции перекроют до 15 ноября

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Внешнее кольцо КАД на участке реконструкции будет перекрыто до 15 ноября

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует об изменениях в дорожной обстановке. Подрядчик, в силу производственной необходимости, принял решение продлить работы, требующие полного перекрытия внешней стороны Кольцевой автодороги (КАД). Речь идет об участке между развязкой с Западным скоростным диаметром (ЗСД) и развязкой с Приморским шоссе. Окончание работ теперь запланировано на 15 ноября.

Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», сообщил, что с 8 апреля движение по внешней стороне КАД на отрезке с 0 по 11 километр полностью остановлено. Транспорт перенаправлен на внутреннее кольцо, где движение осуществляется по одной полосе в каждую сторону. Изначально ограничения планировали снять 1 сентября.

Работы в рамках государственного контракта предполагают расширение проезжей части до шести полос на упомянутом 11-километровом участке.

Все по теме: КАД, ремонт дорог
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