Внешнее кольцо КАД на участке реконструкции перекроют до 15 ноября

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует об изменениях в дорожной обстановке. Подрядчик, в силу производственной необходимости, принял решение продлить работы, требующие полного перекрытия внешней стороны Кольцевой автодороги (КАД). Речь идет об участке между развязкой с Западным скоростным диаметром (ЗСД) и развязкой с Приморским шоссе. Окончание работ теперь запланировано на 15 ноября.

Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», сообщил, что с 8 апреля движение по внешней стороне КАД на отрезке с 0 по 11 километр полностью остановлено. Транспорт перенаправлен на внутреннее кольцо, где движение осуществляется по одной полосе в каждую сторону. Изначально ограничения планировали снять 1 сентября.

Работы в рамках государственного контракта предполагают расширение проезжей части до шести полос на упомянутом 11-километровом участке.