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Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками с Московским шоссе и Софийской улицей перекроют две полосы

На КАД между развязками с Московским шоссе и Софийской улицей перекроют две полосы

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На КАД между развязками с Московским шоссе и Софийской улицей перекроют две полосы движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует, что на федеральной трассе А-118 (КАД вокруг Санкт-Петербурга) в период с 11 по 13 сентября будут перекрыты две полосы движения на участке между развязками с Московским шоссе (М-10 «Россия») и Софийской улицей. Причина — дорожные работы по устранению колейности в пришовных зонах шести деформационных швов.

По словам начальника территориального ситуационного центра Ильи Пузыревского, для автомобилистов будут закрыты первая и вторая полосы. На третьей и четвёртой полосах вводится ограничение скорости до 50 км/ч. Работы проводятся на 64-м километре внутреннего кольца КАД, в круглосуточном режиме, в две смены.

Организация движения согласована по утверждённой схеме. На месте установят временные знаки, водоналивные барьеры для ограждения зоны работ, а также смонтируют световую сигнализацию — сигнальные фонари дежурного освещения. Дополнительно информация о перекрытиях будет отображаться на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Все по теме: КАД, ремонт дорог
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