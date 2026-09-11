На КАД между развязками с Московским шоссе и Софийской улицей перекроют две полосы

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует, что на федеральной трассе А-118 (КАД вокруг Санкт-Петербурга) в период с 11 по 13 сентября будут перекрыты две полосы движения на участке между развязками с Московским шоссе (М-10 «Россия») и Софийской улицей. Причина — дорожные работы по устранению колейности в пришовных зонах шести деформационных швов.

По словам начальника территориального ситуационного центра Ильи Пузыревского, для автомобилистов будут закрыты первая и вторая полосы. На третьей и четвёртой полосах вводится ограничение скорости до 50 км/ч. Работы проводятся на 64-м километре внутреннего кольца КАД, в круглосуточном режиме, в две смены.

Организация движения согласована по утверждённой схеме. На месте установят временные знаки, водоналивные барьеры для ограждения зоны работ, а также смонтируют световую сигнализацию — сигнальные фонари дежурного освещения. Дополнительно информация о перекрытиях будет отображаться на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.