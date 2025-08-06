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В Петербурге начали тестирование нового электробуса

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
На улицах Петербурга началось тестирование нового электробуса российского производства

В Санкт-Петербурге начались испытания инновационного электробуса "Синара 6253", произведенного на Челябинском заводе электротранспорта. Этот электробус, полностью состоящий из отечественных компонентов, представляет собой значительный шаг в развитии экологически чистого городского транспорта. Его тестовый маршрут №19, соединяющий станции метро "Площадь Александра Невского" и "Чернышевская", позволит оценить его характеристики в реальных условиях эксплуатации. Соглашение о проведении этих испытаний было подписано в мае текущего года на VI фестивале "Транспортфест", что подчеркивает важность данного проекта для города.

Выбор именно этого электробуса не случаен. Челябинский завод электротранспорта уже зарекомендовал себя в Петербурге, успешно поставив 20 троллейбусов марки "Синара". Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что город активно обновляет свой подвижной состав, расширяя географию поставщиков и делая ставку на экологичность и комфорт пассажиров. Электробусы, как транспорт нового поколения, идеально соответствуют этой стратегии, тем более что в рамках приоритетного городского проекта "Удобный общественный транспорт" в Ржевка строится новый парк для 400 электробусов. Результаты испытаний "Синары 6253" напрямую повлияют на решение о дальнейшем приобретении электробусов этой марки для нужд города.

Важно подчеркнуть, что Санкт-Петербург уже активно внедряет экологически чистый транспорт. Более 75% городских автобусов работают на природном газе. В прошлом году город закупил более 100 современных трамвайных вагонов, а до конца 2025 года планируется пополнение городского электротранспорта более чем на 90 новых троллейбусов. В настоящее время в Санкт-Петербурге эксплуатируется около 40 электробусов различных производителей, включая "Сириус" (Вологодский завод "Транс-Альфа"), Volgabus (Волгоградская область) и белорусские МАЗы. Однако, "Синара 6253" выделяется своими характеристиками.

Электробус "Синара 6253" обладает впечатляющим запасом хода – 240 километров в городском режиме без подзарядки, что делает его конкурентоспособным на фоне других моделей. Конструктивные особенности, такие как низкий уровень пола, двери с защитой от защемления и система наклона кузова, обеспечивают комфортную посадку и высадку для всех пассажиров, включая маломобильных граждан. Наличие функции ночной зарядки упрощает эксплуатацию и обслуживание. Кроме того, электробус оснащен современными информационными системами, климат-контролем и USB-разъемами для повышения комфорта пассажиров во время поездок. Это делает его не только экологичным, но и удобным средством передвижения.

Тестовая эксплуатация электробуса "Синара 6253" продлится до 31 октября. Этот период позволит всесторонне оценить его работу в различных погодных условиях Санкт-Петербурга, проанализировать поведение электроники и механических узлов при колебаниях температур, влажности и осадках. Полученные данные будут тщательно изучены специалистами, чтобы убедиться в надежности и эффективности электробуса в условиях северного климата. Только после комплексного анализа результатов испытаний будет принято окончательное решение о закупке партии данных электробусов для дальнейшей интеграции в городскую транспортную систему. Этот подход гарантирует, что в случае принятия положительного решения город получит современный, надежный и комфортный электротранспорт, отвечающий всем требованиям безопасности и экологическим стандартам. Испытания электробуса – это важный этап на пути к созданию современной и экологически чистой транспортной системы Санкт-Петербурга.

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