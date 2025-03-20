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В Петербург на испытания прибыл новый электробус

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Беглов осмотрел сегодня новый электробус ЛиАЗ-6274, прибывший в город на испытания.

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась презентация нового электробуса ЛиАЗ-6274, прибывшего в город для прохождения всесторонних испытаний. Это событие знаменует собой важный этап в реализации масштабной программы по обновлению городского общественного транспорта и улучшению экологической обстановки в мегаполисе. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично ознакомился с новинкой, подчеркнув её значимость для города.

Электробус ЛиАЗ-6274 – это не просто очередная модель электротранспорта. Он разработан специально для условий Санкт-Петербурга, с учётом специфики дорожной инфраструктуры и климатических особенностей. Примечательно, что значительная часть комплектующих – а именно 36 процентов – произведена непосредственно в Северной столице. Это не только стимулирует местную экономику, но и демонстрирует стремление властей к развитию высокотехнологичного производства в регионе. Среди деталей, изготовленных в Санкт-Петербурге, – тяговые батареи и воздушный компрессор, что свидетельствует о высоком уровне локализации производства и уверенности в качестве отечественных компонентов.

В течение ближайших шести месяцев электробус будет проходить тестовую эксплуатацию на одном из городских маршрутов. Это позволит тщательно оценить его характеристики в реальных условиях эксплуатации, выявить возможные недочёты и внести необходимые корректировки. Результаты этих испытаний будут иметь решающее значение для дальнейшего развертывания электробусного парка в городе.

Александр Беглов в своем выступлении обозначил амбициозные планы по переходу на постоянное обслуживание города электробусами. Губернатор выразил уверенность, что уже в этом году на улицы Санкт-Петербурга выйдут сто новых электробусов. Для этого завершается строительство первой очереди специализированного электробусного парка в производственной зоне «Ржевка», рассчитанного на 400 единиц техники. Это позволит обеспечить эффективную зарядку и техническое обслуживание растущего парка электробусов.

Губернатор особо отметил экологическую составляющую программы обновления транспорта. Переход на электробусы и транспорт на газомоторном топливе – один из ключевых пунктов стратегии по улучшению экологической обстановки в Санкт-Петербурге. Беглов подчеркнул, что это не просто замена устаревшего транспорта, а внедрение принципиально нового, более экологичного и комфортного вида общественного транспорта.

Новый электробус обладает впечатляющим запасом хода, достаточным для работы в течение всего дня без промежуточной подзарядки. В нём предусмотрено всё необходимое для комфортного перемещения пассажиров, включая удобства для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. Это свидетельствует о продуманном подходе к проектированию и ориентации на потребности всех категорий населения.

Отсутствие привязки к контактной сети является ещё одним важным преимуществом электробусов по сравнению с троллейбусами. Это расширяет возможности маршрутизации и позволяет охватить более обширные территории города. В настоящее время 36 электробусов уже успешно эксплуатируются в Центральном, Приморском, Василеостровском и других районах Санкт-Петербурга, подтверждая эффективность и надёжность этого вида транспорта. Зарядка и обслуживание этих электробусов организованы в различных автобусных парках города, что говорит о готовности инфраструктуры к работе с электротранспортом. В целом, внедрение электробусов является значительным шагом на пути к созданию современной и экологически чистой транспортной системы Санкт-Петербурга.

Источник: Администрация Петербурга
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