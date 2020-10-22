Троллейбусы Петербурга отметили день рождения

В 2020 году троллейбусный парк города значительно обновился. Уже начали обслуживать пассажиров троллейбусы «Адмирал» В сентябре линия по сборке этих троллейбусов была запущена на Невском заводе электротранспорта «ПК Транспортные системы». До конца года город получит 87 таких машин. Вышли на линии 20 сочленённых троллейбусов особо большой вместимости. Всего в этом году парк подвижного состава должен пополниться 142 новыми машинами, в том числе троллейбусами с увеличенным автономным ходом.
Первые «безрельсовые трамваи» - так тогда называли троллейбусы – вышли на ленинградские улицы 21 октября 1936 года. 84 года спустя, в городе работает 46 троллейбусных маршрутов. В сутки петербургские троллейбусы перевозят почти полмиллиона пассажиров, в месяц – более 12,5 миллионов.
Александр Беглов подчеркнул, что главная задача сегодня - сделать городской транспорт максимально комфортным и экологичным.
Губернатор поздравил работников петербургского Горэлектротранса со знаменательной датой.