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Питерец.ру » Общество » Троллейбусы Петербурга отметили день рождения

Троллейбусы Петербурга отметили день рождения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Петербурга
«Петербург – бесспорный лидер в развитии современного троллейбусного движения в России», - отметил губернатор Александр Беглов.

В 2020 году троллейбусный парк города значительно обновился. Уже начали обслуживать пассажиров троллейбусы «Адмирал» В сентябре линия по сборке этих троллейбусов была запущена на Невском заводе электротранспорта «ПК Транспортные системы». До конца года город получит 87 таких машин. Вышли на линии 20 сочленённых троллейбусов особо большой вместимости. Всего в этом году парк подвижного состава должен пополниться 142 новыми машинами, в том числе троллейбусами с увеличенным автономным ходом.

«Троллейбусы с увеличенным автономным ходом активно используются в новых микрорайонах. Уже действуют 8 таких маршрутов. На них работают 125 автономных троллейбусов. До конца года будут поставлены еще 35», - сказал губернатор.  

Первые «безрельсовые трамваи» - так тогда называли троллейбусы – вышли на ленинградские улицы 21 октября 1936 года. 84 года спустя, в городе работает 46 троллейбусных маршрутов. В сутки петербургские троллейбусы перевозят почти полмиллиона пассажиров, в месяц – более 12,5 миллионов.

Александр Беглов подчеркнул, что главная задача сегодня - сделать городской транспорт максимально комфортным и экологичным.

«Сетью трамваев, троллейбусов и электробусов должны быть охвачены все районы города, даже самые отдаленные», - сказал он.

Губернатор поздравил работников петербургского Горэлектротранса со знаменательной датой.

Источник: Администрация Петербурга
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