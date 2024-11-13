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Питерец.ру » Общество » В Петербурге начали работу электробусы «Сириус»

В Петербурге начали работу электробусы «Сириус»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
В Петербурге стартовала эксплуатация новых электробусов большого класса под названием «Сириус»

В Санкт-Петербурге стартовала эксплуатация новых электробусов большого класса под названием «Сириус», которые начали свою работу с маршрута №128, соединяющего Василеостровский и Петроградский районы. Эти современные транспортные средства выделяются не только своим функционалом, но и эстетикой: они окрашены в зеленый цвет, который был выбран самими жителями города через открытое голосование на официальной странице губернатора Александра Беглова в социальных сетях. Такой подход способствует созданию более комфортного и привычного городского пространства, где мнение граждан имеет значение.

Электробусы «Сириус» имеют низкопольную конструкцию, что делает их доступными для маломобильных граждан, включая людей с ограниченными возможностями и родителей с колясками. Внутри салона предусмотрены USB-зарядки, что позволяет пассажирам подзаряжать свои гаджеты во время поездки. Это особенно актуально в современном мире, где постоянное подключение к интернету и использование мобильных приложений стали неотъемлемой частью жизни.

Пол электробусов выполнен из высокопрочных и противоскользящих материалов, что обеспечивает безопасность пассажиров. Кроме того, система климат-контроля поддерживает комфортную температуру как в салоне, так и в кабине водителя, независимо от погодных условий на улице. Это особенно важно в условиях северного климата, где резкие перепады температур могут создать дискомфорт.

Одним из ключевых преимуществ «Сириуса» является их независимость от контактной сети, что позволяет электробусам иметь запас хода не менее 240 километров. Это означает, что они могут эффективно обслуживать маршруты без необходимости частой подзарядки. Бесшумность работы электробусов также является значительным плюсом, так как это способствует снижению уровня шума в городских условиях, что в свою очередь улучшает качество жизни горожан.

Техническое обслуживание этих электробусов упрощено благодаря их простой конструкции, что также снижает затраты на эксплуатацию. Интересно, что для зарядки электробусов не требуется создание специальной инфраструктуры на улицах города: зарядка происходит в ночное время в парке, что минимизирует влияние на городскую среду и обеспечивает эффективное использование ресурсов.

Таким образом, запуск электробусов «Сириус» в Санкт-Петербурге — это шаг к более экологичному и удобному общественному транспорту, который учитывает потребности жителей и способствует улучшению городской инфраструктуры. С внедрением таких решений город не только улучшает транспортную доступность, но и делает акцент на устойчивом развитии, что особенно важно в условиях современных экологических вызовов.

Источник: Администрация Петербурга
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