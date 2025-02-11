В Петербурге впервые вышли на маршрут новый «умный» трамвай и троллейбус

Сегодня на трамвайный маршрут №55 на севере Санкт-Петербурга впервые вышел новый трамвай «Поларис». Это низкопольный двухкабинный трехсекционный вагон, который вмещает до 288 пассажиров. Он стал настоящей находкой для жителей и гостей города, поскольку предлагает высокий уровень комфорта и безопасности. Как и все современные трамваи, поступающие в Петербург, «Поларис» оснащен передовыми системами активной безопасности и помощи водителю, разработанными на основе отечественных технологий в области искусственного интеллекта. Эти системы направлены на предотвращение аварийных ситуаций и повышение общей безопасности пассажиров.

Каждый вагон «Полариса» имеет по пять дверей с правого и левого борта, что значительно облегчает процесс входа и выхода пассажиров, особенно в часы пик. Это особенно важно для повышения комфортности поездок, особенно для людей с ограниченными возможностями, пожилых граждан и родителей с детьми. В рамках контракта, подписанного с производителем, город планирует получить еще четыре таких вагона к 2025 году. Таким образом, парк трамваев Санкт-Петербурга будет обновляться, что позволит улучшить качество общественного транспорта в городе.

В этом году трамвайные и троллейбусные парки Северной столицы пополнятся 61 новым трамваем и 92 троллейбусами, среди которых 36 будут иметь запас автономного хода. Это нововведение позволит обеспечить более гибкое движение общественного транспорта, особенно в районах, где контактная сеть отсутствует. Одной из ожидаемых новинок 2025 года станет троллейбус «Синара-6254», который будет способен проезжать до 30 километров на автономном ходу. Это открывает новые возможности для работы троллейбусов на линиях, где нет контактной сети, что в свою очередь повысит транспортную доступность для жителей новых районов города.

Троллейбусы «Синара» сохранят все преимущества традиционного троллейбуса: они будут экологичными, малошумными и удобными. Первые экземпляры этого нового типа троллейбусов начнут обслуживать маршруты троллейбусного парка №3, что позволит улучшить качество общественного транспорта в этом районе. Важно отметить, что такие инновации способствуют не только улучшению транспортной инфраструктуры, но и сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу, что особенно актуально для крупных городов, стремящихся к улучшению экологической ситуации.