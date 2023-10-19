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Питерец.ру » Общество » В Петербурге начали строительство парка для электробусов

В Петербурге начали строительство парка для электробусов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
В Петербурге начали строительство первого на Северо-Западе парка для электробусов на 400 мест

В Санкт-Петербурге будет построен первый на Северо-Западе парк для электробусов. Эта новая инфраструктура возникнет в производственной зоне «Ржевка» в Красногвардейском районе, благодаря поддержке губернатора Александра Беглова. Сегодня состоялась торжественная церемония, в которой приняли участие руководитель Росприроднадзора, главный государственный экологический инспектор Светлана Радионова, и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Александр Беглов заявил: «По просьбе Президента мы провели большие изменения в парке городского общественного транспорта. Санкт-Петербург является лидером в России по числу газовых автобусов. Весь новый транспорт не только обладает повышенной безопасностью и комфортом, но и является экологически безопасным. В ближайшем будущем мы сосредоточимся на развитии электробусов, которые уже работают на линиях нашего города».

Парк для электробусов будет состоять из двух площадок. Первую площадку, где можно будет разместить до 132 автобусов, планируется построить в следующем году, а вторую — в 2026 году. Общая вместимость парка составит около 400 единиц.

Новый парк будет обеспечивать ночную зарядку для электробусов, которые абсолютно независимы от контактной сети и обладают значительным запасом хода — не менее 240 километров. Кроме простоты конструкции, что облегчает их обслуживание, эти автобусы не требуют специальной инфраструктуры на улицах города, так как их зарядка происходит в ночное время на специальной парковке.

«Особенность этих электробусов заключается в том, что они бесшумные. Они разгоняются быстрее обычных автобусов и могут свободно маневрировать в плотном потоке. Мы выбрали зеленый цвет для новых электробусов — это символ экологии. Этот цвет был выбран жителями Санкт-Петербурга на открытом голосовании», — отметил Александр Беглов.

Парк будет включать в себя производственные помещения и зоны технического обслуживания, помещения для персонала и стоянки с зарядными устройствами для электробусов. Рядом с парком находится высоковольтная электрическая станция «Ржевская», которая будет обеспечивать необходимую электроэнергию для обслуживания автобусов.

Завершение строительства парка позволит расширить использование экологически чистого транспорта в нескольких районах Санкт-Петербурга, включая Красногвардейский, Калининский, Выборгский и Приморский районы. Электробусы будут обслуживать такие развитые жилые районы, как «Цветной город», «Новая Охта», а также бывший аэродром «Ржевка». Кроме того, создание нового парка предполагает создание от 1500 до 2000 рабочих мест.

Проект инновационного парка электробусов был представлен впервые на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году.

Сегодня на маршрутах Санкт-Петербурга уже работают 13 электробусов, обслуживающих три маршрута: 7, 127 и 128. Они осуществляют перевозку пассажиров в различных районах города, включая Центральный, Василеостровский, Петроградский и Приморский районы.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
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