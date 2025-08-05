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Питерец.ру » Общество » В Telegram появилась функция верификации личных аккаунтов

В Telegram появилась функция верификации личных аккаунтов

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
В аккаунте Павла Дурова появился круглый значок, в центре которого стоит логотип Telegram

В профиле Павла Дурова замечен новый символ – круглая иконка с логотипом Telegram в центре. Данный знак сопровождается надписью, подтверждающей, что аккаунт верифицирован представителями Telegram.

По информации издания, верификация аккаунтов, вероятно, будет доступна только сотрудникам Telegram. В настоящее время в Telegram уже существует система верификации каналов, которым присваивается специальная отметка. В начале 2025 года была введена верификация ботов, которые также получают уникальные иконки.

Антон Немкин, депутат Госдумы и координатор проекта «Цифровая Россия», подчеркивает, что верификация аккаунтов становится критически важной в условиях распространения фейковых профилей и мошенничества. «Верификация – это гарантия подлинности, помогающая идентифицировать официальные аккаунты и предотвратить мошеннические действия. Telegram, к сожалению, остается популярной площадкой среди киберпреступников. Согласно исследованиям, во второй половине 2024 года мошенники похитили более 1,2 миллиона аккаунтов Telegram, что на 25,5% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Часто кража аккаунта происходит в результате фишинга, например, под видом официальной поддержки Telegram или других сервисов», – отмечает депутат.

Немкин считает, что верификация должна быть доступна всем пользователям, особенно публичным личностям, чтобы повысить прозрачность общения в мессенджере. Он подчеркивает, что подделка аккаунтов может привести к серьезным последствиям, включая репутационные потери, распространение дезинформации и вовлечение граждан в мошеннические схемы.

По мнению депутата, верификация должна быть всесторонней и последовательной, чтобы избежать появления поддельных верифицированных аккаунтов. «Значок верификации должен гарантировать подлинность аккаунта, а не просто быть элементом дизайна. Необходимо, чтобы Telegram четко определил критерии верификации и обеспечил прозрачность процесса. Только в этом случае нововведение повысит уровень цифровой безопасности», – заключает Немкин.

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