Telegram запустил новый способ верификации телефонных номеров Telegram Gateway

Мессенджер Telegram объявил о запуске нового способа верификации телефонных номеров Telegram Gateway, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.
Дуров также добавил, что мессенджер уже проверил телефонные номера почти миллиарда пользователей. Стоимость отправки одного кода составит 0,01 доллара по всему миру, при этом если номер не связан с аккаунтом в Telegram, то за его подтверждение взиматься плата не будет.
Как отмечается на сайте Telegram, стоимость отправки кодов верификации через мессенджер может быть в 50 раз дешевле традиционного способа посредством SMS-сообщения, который также уязвим к проблемам информационной безопасности.
Новый способ верификации номеров через Telegram, конечно, с большой долей вероятности станет полезным инструментом для бизнеса, однако его безопасность для пользователей еще предстоит проверить, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Сегодня злоумышленники используют коды верификации телефонных номеров для различных схем, направленных на кражу денег или личной информации, напомнил Немкин.
Наконец, ещё одна схема — это фальшивые сайты или приложения, которые используют процесс верификации через SMS для получения кодов. Злоумышленники могут создать поддельное приложение или веб-страницу, которые якобы являются сервисами для восстановления пароля, активации карты или покупки товара. После того как жертва вводит свой номер телефона, на который приходит код, мошенники используют его для захвата контроля над аккаунтом или даже для перевода денег, предупредил Немкин.