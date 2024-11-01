Вступило в силу положение о верификации владельцев крупных каналов и пабликов в соцсетях

Положение законодательства о необходимости верификации в Роскомнадзоре владельцев каналов и пабликов в социальных сетях с аудиторией более 10 тыс. человек вступило в силу. Все они будут включены в специальный перечень Роскомнадзора.
8 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому владельцы страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тыс. с 1 ноября обязаны подать в РКН сведения о себе в порядке и составе, установленном правительством.
4 октября Минцифры и РКН опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проекты подзаконных актов, устанавливающие порядок ведения реестра. Их общественное обсуждение завершилось 31 октября текущего года.
Согласно тексту проектов, владельцы крупных каналов и аккаунтов должны самостоятельно направлять минимальный объём базовых сведений о себе и своём канале, включая контактные данные, через портал Госуслуг, сайт РКН или с помощью чат-бота в социальной сети. После включения канала в реестр соцсеть в свою очередь должна будет разместить на странице специальный знак и уникальную ссылку, по которой можно проверить, действительно ли паблик находится в перечне. При этом персональные данные владельцев и авторов каналов в реестре храниться не будут, публичного доступа к ним также не будет.
Для незарегистрированных в перечне РКН каналов «10 тыс.+» с 1 января 2025 года законом устанавливаются следующие запреты: на размещение рекламы; на репост другими каналами их сообщений; на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.
Цель нового регулирования – дать пользователям возможность понимать, с какими распространителями информации они имеют дело, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Трудностей с введением новой маркировки возникнуть не должно, так как сейчас многие ресурсы уже используют ее для того, чтобы пометить спам или фейковые каналы. «Многие платформы уже заявили о готовности к соблюдению новых норм», - добавил Немкин.