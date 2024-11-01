Вступило в силу положение о верификации владельцев крупных каналов и пабликов в соцсетях

Положение законодательства о необходимости верификации в Роскомнадзоре владельцев каналов и пабликов в социальных сетях с аудиторией более 10 тыс. человек вступило в силу. Все они будут включены в специальный перечень Роскомнадзора.

8 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому владельцы страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тыс. с 1 ноября обязаны подать в РКН сведения о себе в порядке и составе, установленном правительством.

4 октября Минцифры и РКН опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проекты подзаконных актов, устанавливающие порядок ведения реестра. Их общественное обсуждение завершилось 31 октября текущего года.

Согласно тексту проектов, владельцы крупных каналов и аккаунтов должны самостоятельно направлять минимальный объём базовых сведений о себе и своём канале, включая контактные данные, через портал Госуслуг, сайт РКН или с помощью чат-бота в социальной сети. После включения канала в реестр соцсеть в свою очередь должна будет разместить на странице специальный знак и уникальную ссылку, по которой можно проверить, действительно ли паблик находится в перечне. При этом персональные данные владельцев и авторов каналов в реестре храниться не будут, публичного доступа к ним также не будет.

«Каналы, верифицированные таким образом, смогут размещать рекламу российских компаний и принимать пожертвования. Если канал не будет включён, он не сможет вести рекламную деятельность, собирать донаты и его сообщения нельзя будет репостить в других каналах», — пояснили в ведомстве.

Для незарегистрированных в перечне РКН каналов «10 тыс.+» с 1 января 2025 года законом устанавливаются следующие запреты: на размещение рекламы; на репост другими каналами их сообщений; на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.

Цель нового регулирования – дать пользователям возможность понимать, с какими распространителями информации они имеют дело, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Гражданин, получая информацию, должен знать, из какого источника он получает эту информацию, может ли он доверять этому источнику. В случае со СМИ, все понятно, но вот Telegram-каналы – это совсем иное. Сегодня они имеют огромное влияние на людей, при этом их создатели зачастую сохраняют анонимность. У них нет никаких обязанностей, на права пользователей им также все равно. Закон направлен на то, чтобы достаточно мягким, на мой взгляд, регулированием дать возможность нашим гражданам знать, от кого они получают информацию. Сейчас в тех же Telegram-каналах распространяется очень много противоправной информации, которая туда попадает даже не с территории Российской Федерации, зачастую это грамотно выстроенные психологические манипуляции. Поэтому возможность для человека, читающего каналы, увидеть некую маркировку и понять, доверенный перед ним источник или нет – это крайне важно», - отметил депутат.

Трудностей с введением новой маркировки возникнуть не должно, так как сейчас многие ресурсы уже используют ее для того, чтобы пометить спам или фейковые каналы. «Многие платформы уже заявили о готовности к соблюдению новых норм», - добавил Немкин.

«В целом новый подход должен позволить сформировать цивилизованный рынок рекламы в соцсетях, а риски мошенничества снизятся, в первую очередь за счет отсечения каналов-двойников. Но самое главное - предложенные меры повысят ответственность каналов за распространяемую информацию. Новые требования направлены именно на борьбу с анонимностью, которая развязывает руки преступникам. Теперь те, кто так активно распространяет фейки и дезинформацию в сети, не боясь ответственности, делать этого больше не смогут», - заключил парламентарий.