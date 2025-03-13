Как мошенники используют арендованные аккаунты россиян?

Проданные или взятые в аренду учетные записи могут использоваться не только для мошенничества, но и для организации таких преступлений как терроризм, экстремизм и вымогательство, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

При этом в криминальную деятельность часто вовлекаются несовершеннолетние: мошенники обращаются к детям в чатах онлайн-игр или в популярных Telegram-каналах, предлагая заработать на продаже аккаунта.

«Примером может служить подросток из Костромской области. Он за 1500 рублей предоставил свой аккаунт зарубежному кол-центру для звонков россиянам. Анонимные работодатели предупредили его о своих намерениях и убедили в том, что сделка безопасна. Однако в результате школьник фактически стал соучастником преступлений, совершенных в составе организованной группы, что является отягчающим обстоятельством», - рассказала Волк.

Отдельно она обратилась к родителям и опекунам, социальным работникам и педагогам. «Информационное пространство несовершеннолетних, а также их финансовые дела должны быть под вашим пристальным контролем», - написала Волк.

Вовлечение несовершеннолетних в такие схемы вызывает особое беспокойство, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Злоумышленники активно используют доверчивость детей и подростков, предлагая им быстрые деньги за то, что кажется безобидным действием. Пример с подростком из Костромской области ярко демонстрирует, как легко неопытный человек может быть втянут в противоправную деятельность. Важно понимать, что под воздействием злоумышленников ребенок может оказаться в сложной правовой ситуации, которая повлияет на его дальнейшую жизнь», - отметил депутат.

Родителям, педагогам и социальным работникам необходимо проявлять повышенное внимание к тому, с кем и как общаются дети в интернете.

«Важно не только контролировать их цифровое пространство, но и обучать основам кибербезопасности и правовым аспектам онлайн-активности. Необходимо объяснять несовершеннолетним, что продажа своих аккаунтов или передача их в пользование третьим лицам может привести к серьезным последствиям. В условиях растущей цифровизации такие знания становятся не менее важными, чем традиционное образование», - подчеркнул Немкин.

Сейчас злоумышленники постоянно придумывают новые способы использования чужих учетных записей. Наиболее распространенный вариант — это покупка аккаунтов для массовых рассылок и мошеннических схем. Например, с арендованных или купленных страниц создаются рекламные посты с ложными предложениями о выгодных инвестициях, быстрых займах или акциях крупных компаний. Доверяя знакомым профилям или страницам с реальными подписчиками, люди с большей вероятностью попадаются на уловки преступников, пояснил Немкин.

«Еще один вариант, который как раз упомянули в МВД — использование аккаунтов для создания бот-сетей или распространения деструктива. Злоумышленники арендуют аккаунты, чтобы массово распространять дезинформацию, разжигать конфликты или продвигать экстремистские идеи. В этом случае владелец аккаунта может даже не подозревать, что его учетная запись используется для таких целей, если злоумышленники действуют через API или специальные приложения», - говорит депутат.

Также опасной является схема с использованием арендованных аккаунтов для проведения телефонного или онлайн-мошенничества. Например, как в случае с подростком из Костромской области, злоумышленники могут использовать аккаунты для регистрации на сервисах, через которые организуются звонки или переписки с потенциальными жертвами. Это позволяет им скрыть свою личность и переложить ответственность на владельцев аккаунтов.

Кроме того, злоумышленники могут использовать арендованные или купленные аккаунты для отмывания денег. Например, аккаунт подключается к разным финансовым сервисам, на которые переводятся похищенные средства, а затем распределяются по другим счетам, затрудняя их отслеживание. Владелец учетной записи в этом случае может оказаться под подозрением в участии в финансовых махинациях.