Как мошенники используют арендованные аккаунты россиян?

Проданные или взятые в аренду учетные записи могут использоваться не только для мошенничества, но и для организации таких преступлений как терроризм, экстремизм и вымогательство, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
При этом в криминальную деятельность часто вовлекаются несовершеннолетние: мошенники обращаются к детям в чатах онлайн-игр или в популярных Telegram-каналах, предлагая заработать на продаже аккаунта.
Отдельно она обратилась к родителям и опекунам, социальным работникам и педагогам. «Информационное пространство несовершеннолетних, а также их финансовые дела должны быть под вашим пристальным контролем», - написала Волк.
Вовлечение несовершеннолетних в такие схемы вызывает особое беспокойство, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Родителям, педагогам и социальным работникам необходимо проявлять повышенное внимание к тому, с кем и как общаются дети в интернете.
Сейчас злоумышленники постоянно придумывают новые способы использования чужих учетных записей. Наиболее распространенный вариант — это покупка аккаунтов для массовых рассылок и мошеннических схем. Например, с арендованных или купленных страниц создаются рекламные посты с ложными предложениями о выгодных инвестициях, быстрых займах или акциях крупных компаний. Доверяя знакомым профилям или страницам с реальными подписчиками, люди с большей вероятностью попадаются на уловки преступников, пояснил Немкин.
Также опасной является схема с использованием арендованных аккаунтов для проведения телефонного или онлайн-мошенничества. Например, как в случае с подростком из Костромской области, злоумышленники могут использовать аккаунты для регистрации на сервисах, через которые организуются звонки или переписки с потенциальными жертвами. Это позволяет им скрыть свою личность и переложить ответственность на владельцев аккаунтов.
Кроме того, злоумышленники могут использовать арендованные или купленные аккаунты для отмывания денег. Например, аккаунт подключается к разным финансовым сервисам, на которые переводятся похищенные средства, а затем распределяются по другим счетам, затрудняя их отслеживание. Владелец учетной записи в этом случае может оказаться под подозрением в участии в финансовых махинациях.