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Питерец.ру » Политика » Депутаты Резник и Вишневский сообщили о попытке взлома соцсетей

Депутаты Резник и Вишневский сообщили о попытке взлома соцсетей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Депутаты Заксобрания Петербурга Максим Резник и Борис Вишневский заявили, что неизвестные попытались взломать их аккаунты в соцсетях.

Депутаты Заксобрания Петербурга Максим Резник и Борис Вишневский заявили, что неизвестные попытались взломать их аккаунты в соцсетях.

По словам Резника, в ночь на 23 марта была попытка взлома его аккаунтов в Telegram и Instagram, а также аккаунтов его супруги.

"В моём случае это даже не попытка взлома через получение конфиденциальных данных физического лица, а через корпоративный номер Законодательного собрания Санкт-Петербурга", - написал Резник в Telegram-канале.

Депутат также обнаружил, что четырежды за ночь пытались взломать его электронную почту. Резник считает, что "главная цель злоумышленников – получить доступ к моей переписке".

Вишневский, в свою очередь, сообщил о попытке взлома его аккаунта в Telegram. Он тоже предположил, что хакеров интересовала его переписка. Оба депутата решили обратиться с жалобами к оператору "Мегафон".

Источник: ЗакС.Ру
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