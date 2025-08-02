Петербург поздравил 35 тыс. семей с новорожденными

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге продолжается традиция поддержки молодых семей. Губернатор Александр Беглов сообщил, что в течение года свыше 35 тыс. подарочных комплектов были переданы семьям, где произошло радостное событие – рождение ребенка.

Данная инициатива действует с 1 августа 2024 года и является важной частью городской политики, направленной на улучшение демографической ситуации и поддержку материнства и детства. В подарочные наборы входят предметы первой необходимости для новорожденных, такие как одежда, средства гигиены и другие полезные вещи.

По словам представителей администрации города, такие меры помогают молодым родителям в первые месяцы жизни малыша, снижая финансовую нагрузку и обеспечивая необходимым уходом. Власти города подчеркивают, что поддержка семей с детьми остается одним из приоритетных направлений социальной политики Санкт-Петербурга. В дальнейшем планируется расширение программ поддержки и увеличение количества предоставляемых подарочных наборов.