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Питерец.ру » Общество » Поддержка приёмных семей в Санкт-Петербурге

Поддержка приёмных семей в Санкт-Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Александр Бельский и Александр Беглов встретились с приёмными матерями

В преддверии Дня матери, 30 мая 2023 года, Председатель петербургского парламента Александр Бельский и Губернатор Александр Беглов встретились с женщинами, которые воспитывают приёмных детей.

Встреча прошла в Смольном, на ней присутствовали также представители Комитета по социальной политике и других городских органов власти. Во время общения были затронуты вопросы социальной поддержки многодетных семей, где живут три и более усыновлённых ребёнка. Участницы встречи попросили помочь организовать дополнительные возможности подготовки подростков из приёмных семей для поступления в колледжи.

В свою очередь, Губернатор и Председатель городского парламента отметили, что необходимо усилить психологическую поддержку принятых в семью детей и их приёмных родителей.

«Что касается психологической поддержки, то здесь мы можем только поддержать предложение Губернатора. В городе сейчас создаётся банк данных, чтобы, например, подготовленные специалисты-психологи смогли вести все семьи, которые находятся под соответствующим патронатом», — сказал Александр Бельский.
«Нашим приёмным родителям и усыновителям нужно хотя бы раз в год показываться психологу. Та ответственность, которая легла на их плечи, огромна, ведь многие детишки, которых они воспитывают, особенные и требуют огромного внимания и заботы. Поддержка психологов очень важна», — отметил он.

В ходе встречи глава города также выступил с инициативой внести изменения в городской закон «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге».

«Эта идея очень здравая и своевременная. Маткапитал могли бы получать семьи, принявшие на воспитание третьего и последующих детей. Если в ближайшее время такая инициатива, оформленная в проект закона, поступит в петербургский парламент, мы рассмотрим её, и я уверен, большинство из моих коллег проголосует за принятие такого законопроекта», — отметил глава Собрания.

Помимо этого, в ходе встречи было предложено установить специальные выплаты семьям, принявшим на воспитание детей с инвалидностью, ребят, имеющих братьев и сестёр и детей старше 10 лет. Губернатор дал поручение Комитету по социальной политике разработать соответствующие документы.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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