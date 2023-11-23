Поддержка приёмных семей в Санкт-Петербурге

В преддверии Дня матери, 30 мая 2023 года, Председатель петербургского парламента Александр Бельский и Губернатор Александр Беглов встретились с женщинами, которые воспитывают приёмных детей.
Встреча прошла в Смольном, на ней присутствовали также представители Комитета по социальной политике и других городских органов власти. Во время общения были затронуты вопросы социальной поддержки многодетных семей, где живут три и более усыновлённых ребёнка. Участницы встречи попросили помочь организовать дополнительные возможности подготовки подростков из приёмных семей для поступления в колледжи.
В свою очередь, Губернатор и Председатель городского парламента отметили, что необходимо усилить психологическую поддержку принятых в семью детей и их приёмных родителей.
В ходе встречи глава города также выступил с инициативой внести изменения в городской закон «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге».
Помимо этого, в ходе встречи было предложено установить специальные выплаты семьям, принявшим на воспитание детей с инвалидностью, ребят, имеющих братьев и сестёр и детей старше 10 лет. Губернатор дал поручение Комитету по социальной политике разработать соответствующие документы.
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