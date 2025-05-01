Каковы новые выплаты и льготы для студенток и семей?

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб студенткам, ставшим мамами во время учебы, будут выплачивать 100 тыс. руб. О новой мере поддержки сообщил глава города Александр Беглов. По его словам, планируется введение единовременных выплат для студенток очной формы обучения. Однако законопроект пока не утвержден.

Также парламентарии СПб рассматривают идею об увеличении выплат для студенческих семей, которые совмещают учебу и воспитание детей. Сейчас они получают около 3,5 тыс. руб., будут – почти 19 тыс. руб. Проект уже принят в первом чтении.

Кроме того, с 1 июня 2025 года в городе начнут работать пункты бесплатного проката колясок, кроваток, ванн, автокресел и других крупных предметов для новорожденных. Также в учебных заведениях появятся комнаты матери и ребёнка.

Городские власти могут помочь с выплатой ипотечного кредита для многодетных родителей. За рождение 3-го и последующих детей после 1 января 2025 года власти Петербурга предоставят 550 тыс. руб. на погашение ипотеки.