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Питерец.ру » Общество » В Петербурге озвучили приоритеты семейной политики

В Петербурге озвучили приоритеты семейной политики

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
РГПУ им. А. И. Герцена
Приоритеты семейной политики в Петербурге озвучили в ходе телемоста в РГПУ им. А. И. Герцена

В преддверии Дня матери в Герценовском университете состоялся круглый стол «Реализация семейной политики, направленной на поддержку материнства и детства в Санкт-Петербурге», участие в котором в формате телемоста приняли специалисты из Вологды, Мурманска и Республики Беларусь. Инициатором встречи выступил Комитет по социальной политике Правительства Санкт-Петербурга.

От лица ректора Герценовского университета Сергея Тарасова гостей приветствовал проректор по воспитательной деятельности и молодёжной политике Роман Соколов. «Вопросы, связанные с традиционными ценностями, охраной материнства, детства и отцовства всегда находятся в приоритете реализации любого из проектов РГПУ им. А. И. Герцена. Воспитание подрастающего поколения — главная задача педагогического вуза XXI века», — отметил он.

Ключевой в обсуждении стала тема молодых семей, и, прежде всего, студенческих, которую обозначила модератор встречи, президент Фонда поддержки социальных и культурных инициатив «Новая высота» Ирина Смолина. 

О задачах семейной политики и мерах поддержки молодых семей в Петербурге рассказал начальник отдела по вопросам демографии и гендерной политики Управления социальной защиты материнства и детства, семейной и демографической политики Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Данила Петров. По его словам, власти города уделяют особое внимание вопросам материнства и детства, мерами поддержки охвачены все категории семей. Сегодня в Петербурге проживают 618, 5 тысяч семей, в которых воспитывается 933 тысячи детей, в том числе 56 тысяч многодетных семей, 61 тысяча неполных семей, 20,5 тысяч семей с детьми-инвалидами. В рамках регионального проекта создана целостная система выплат, на которые из  городского бюджета в этом году выделено 11,7 миллиарда рублей. 

«Динамика доходов прямо коррелирует с динамикой рождаемости. Важно, чтобы каждая женщина, принимающая решение о рождении ребенка, была спокойна за его будущее, чувствовала заботу и поддержку со стороны государства. За последние годы мы серьезно перенастроили и сделали более эффективной всю систему социальных мер поддержки для семей с детьми и намерены продолжить эту работу, чтобы целостная система выплат сопровождала семью с момента беременности до момента окончания ребенком школы», — подчеркнул представитель комитета.

Данила Петров перечислил целый ряд инициатив губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по совершенствованию мер государственной поддержки семей, большинство из которых уже вступили в силу. Среди запланированных важное место занимает увеличение выплаты студенческим семьям до регионального прожиточного минимума, тем самым сумма увеличится более чем в три раза. Регион активно включается в новый национальный проект «Семья». 

В обсуждении приняли участие представители региональных органов власти, медицинского сообщества, общественных организаций. Эксперты обсудили вопросы социальной и психологической помощи молодым матерям, успешные практики программ повышения рождаемости. Спикеры поделились опытом и инициативами, реализуемыми в различных регионах и организациях, а также своими идеями. В частности, будущая мама, магистрант РГПУ им. А. И. Герцена Мария Дьякова высказала предложение обустройства игровых комнат в вузе, что может стать серьезным подспорьем для семей студентов и молодых преподавателей.

Для участников встречи в Колонном зале Герценовского университета состоялся праздничный концерт, где выступили детские творческие коллективы и солисты Санкт-Петербурга. Там же прозвучали слова поздравлений от председателя Комитета по социальной политике Санкт‑Петербурга Елены Фидриковой, которые передал её заместитель Дмитрий Тугов: 

«Образ матери по праву олицетворяет в нашем народе любовь, чуткость и доброту. Мама — первый и главный наставник, мудрый советчик и самый преданный друг. Именно она закладывает в души своих детей нравственную основу, во многом предопределяя направление развития личности и общества в целом. Сегодня, как никогда, важно повышать престиж материнства и традиционных ценностей, возвращаясь к идеалам крепкой семьи».

Источник: РГПУ им. А. И. Герцена
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