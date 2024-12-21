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Питерец.ру » Общество » В СПб продолжат поддерживать семьи

В СПб продолжат поддерживать семьи

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
gorod-plus.tv
Власти Северной столицы решили поддерживать студенческие семьи, которые ждут ребенка

«Питерец.ру» отмечает, что в СПб работает множество программ для поддержки семей. При этом власти не останавливаются на достигнутом, а стремятся охватывать разные социальные группы.

Теперь принято решение увеличить выплаты для беременных студенток. Эта девушки смогут получить 100 тыс. руб. Такие выплаты станут частью поддержки студенческих семей.  

Еще в Петербурге хотят создать специальный прокат предметов первой необходимости для малышей. В общем, власти делаются все возможное, что развивать и улучшать работу в сфере поддержки семей. 

Напоминаем, что ранее в СПб продлили действие регионального маткапитала. Также были введены спецнаборы для новорожденных и отменена плата за государственные детсады.

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