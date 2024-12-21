В СПб продолжат поддерживать семьи

«Питерец.ру» отмечает, что в СПб работает множество программ для поддержки семей. При этом власти не останавливаются на достигнутом, а стремятся охватывать разные социальные группы.

Теперь принято решение увеличить выплаты для беременных студенток. Эта девушки смогут получить 100 тыс. руб. Такие выплаты станут частью поддержки студенческих семей.

Еще в Петербурге хотят создать специальный прокат предметов первой необходимости для малышей. В общем, власти делаются все возможное, что развивать и улучшать работу в сфере поддержки семей.

Напоминаем, что ранее в СПб продлили действие регионального маткапитала. Также были введены спецнаборы для новорожденных и отменена плата за государственные детсады.