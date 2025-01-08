Сиротам и молодым семьям помогут с жильем

Губернатор Беглов сообщил, что федеральная субсидия будет направлена на поддержку детей-сирот и молодых семей, которые нуждаются в жилье. Это станет возможным благодаря специальной федеральной программе.

По словам Беглова, субсидия позволит улучшить жилищные условия для тысяч семей. Она будет направлена на строительство новых домов и приобретение квартир на первичном рынке. Это поможет обеспечить жильем детей-сирот, а также молодые семьи, которые не могут самостоятельно приобрести квартиру.

«Питерец.ру» отмечает, что сироты получают жилье по достижении 18-летнего возраста. С помощью этой программы поддержки выделяется примерно 700 квартир в год. Ну а размер федеральной субсидии для жилищной программы поддержки молодых семей за 2025-2027 годы превысит 760 млн. руб. Помимо этого, поддержку молодым семьям оказывает и город, выделяя на это деньги из местного бюджета.