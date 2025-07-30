Speedtest больше недоступен в России

По мнению А.И. Немкина, прекращение работы Speedtest в России является обоснованным шагом, обусловленным приоритетами национальной безопасности.

Данный сервис, представляющий собой американскую разработку, осуществляет сбор критически важной технической информации о сетевой инфраструктуре, включая данные о маршрутах передачи данных и точках доступа. Находясь под юрисдикцией США, собранная информация может быть использована американскими спецслужбами, что создает потенциальные риски для безопасности российских сетей.

Еще в 2024 году Международная академия связи предупреждала о повышенной вероятности кибератак и утечек данных, связанных с использованием подобных сервисов.

В качестве безопасной альтернативы предлагается отечественное приложение "ПроСеть", разработанное Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственным Роскомнадзору. Данное приложение предоставляет возможности для всестороннего анализа стабильности соединения, уровня сигнала и доступности сетевых ресурсов. Приложение "ПроСеть" уже доступно для скачивания в Rustore.

В вопросах защиты национальной цифровой инфраструктуры недопустимы компромиссы. Необходимо отказаться от использования зарубежных цифровых платформ, чья деятельность не отвечает интересам России.