Суд в Москве оштрафовал Telegram на 2,8 млн рублей

Суд в Москве привлек к административной ответственности Telegram Messenger Inc. за неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями и за нарушение законодательства РФ в области персональных данных. Как уточнили в пресс-службе суда, общая сумма двух штрафов составила 2,8 млн рублей.
Штрафы, наложенные на Telegram, — это очередной сигнал о том, что зарубежные ИТ-компании больше не могут игнорировать требования национального законодательства, если продолжают функционировать на российской территории, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
В дальнейшем надзор за исполнением требований российского законодательства будет только совершенствоваться, а значит компании, работающие в сфере ИКТ, — как иностранные, так и отечественные — будут обязаны строить свою деятельность в соответствии с национальной юрисдикцией.