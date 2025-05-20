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Питерец.ру » Общество » Суд в Москве оштрафовал Telegram на 2,8 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 2,8 млн рублей

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Суд в Москве привлек к административной ответственности Telegram Messenger Inc. за неисполнение обязанностей

Суд в Москве привлек к административной ответственности Telegram Messenger Inc. за неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями и за нарушение законодательства РФ в области персональных данных. Как уточнили в пресс-службе суда, общая сумма двух штрафов составила 2,8 млн рублей.

Штрафы, наложенные на Telegram, — это очередной сигнал о том, что зарубежные ИТ-компании больше не могут игнорировать требования национального законодательства, если продолжают функционировать на российской территории, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Особенно важно, что в данном случае Telegram признан виновным не только в нарушении обязанностей в качестве мессенджера, но и нарушении законодательства в области персональных данных. Необходимо понимать, что меры регулирования в отношении цифровых платформ направлены на обеспечение прав граждан в цифровой среде. Сегодня пользователи должны быть уверены, что их данные защищены и не используются без их согласия или в нарушение закона. Это особенно актуально на фоне широкого распространения киберпреступлений и утечек информации», - сказал депутат.

В дальнейшем надзор за исполнением требований российского законодательства будет только совершенствоваться, а значит компании, работающие в сфере ИКТ, — как иностранные, так и отечественные — будут обязаны строить свою деятельность в соответствии с национальной юрисдикцией.

«Это неотъемлемая часть цифрового суверенитета и защиты информационной безопасности страны», - заключил Немкин.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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