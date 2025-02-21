Cloudflare принудительно включили в реестр ОРИ

Сервисы Cloudflare предоставляют услуги CDN, защиты от DDoS-атак и безопасный доступ к ресурсам и серверам DNS. Как пояснили в ведомстве, в 2023 и 2024 году Роскомнадзор на основании обращений ФСБ России направил в адрес Cloudflare требования о необходимости уведомить ведомство о начале осуществления деятельности в качестве ОРИ. Компания дважды не исполнила требования и была оштрафована на 100 тыс. руб. и 1 млн руб.

"В связи тем, что вступившим в силу постановлением суда установлен факт повторного неисполнения обязанности по представлению в Роскомнадзор уведомления о начале осуществления деятельности в качестве ОРИ, компания Cloudflare, Inc. 19 февраля 2025 года принудительно включена в реестр ОРИ", - сообщили в ведомстве.

Согласно правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ, Роскомнадзор формирует требования в адрес организаторов распространения информации на основании обращений федеральных органов власти, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ. Со дня получения требования Роскомнадзора компания обязана в течение 10 рабочих дней уведомить ведомство о начале осуществления деятельности в качестве ОРИ.

При этом сервисы, «которые де-факто являются организаторами распространения информации, в соответствии с российским законодательством признаются таковыми де-юре и включаются в реестр ОРИ на территории РФ», ранее поясняли в РКН.

Согласно федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», организатор распространения информации в интернете обязан хранить на территории РФ данные о фактах приема, передачи, доставки и/или обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео или иных электронных сообщений пользователей, а также информацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий. Кроме того, до шести месяцев должны храниться сами сообщения интернет-пользователей.

Принудительное включение Cloudflare в реестр организаторов распространения информации – это своевременная и необходимая мера, направленная на обеспечение безопасности российского цифрового пространства, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«В условиях глобальных киберугроз важно, чтобы данные российских пользователей хранились в соответствии с обозначенными в законодательстве стандартами и были доступны уполномоченным органам в рамках закона. Роскомнадзор действует последовательно в исполнении законодательства, которое обязывает компании, работающие на российском рынке, соблюдать установленные правила. Принудительное включение компании в реестр в очередной раз подтверждает применяемый в нашей стране принцип равенства перед законом для всех участников цифрового рынка, независимо от их юрисдикции. Это создает более прозрачные и предсказуемые условия работы для всех ИТ-компаний в России», - отметил депутат.

Ранее специалисты подведомственного Роскомнадзору (РКН) Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) рекомендовали владельцам информационных ресурсов отказаться от использования американского CDN-сервиса CloudFlare. Как напомнили в Центре, американская компания CloudFlare, поставщик услуг CDN, включила в октябре применение по умолчанию на своих серверах расширение TLS ECH (Encrypted Client Hello). Эта технология — средство обхода ограничений доступа к запрещенной в России информации, его использование нарушает российское законодательство и ограничивается техническими средствами противодействия угрозам (ТСПУ).