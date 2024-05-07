В Роскомнадзоре рассказали, чем опасны зарубежные поисковые боты

Специалисты подведомственного Роскомнадзору (РКН) Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) разработали и направили провайдерам хостинга рекомендации, которые должны помочь им в анализе актуальных рисков, связанных с работой зарубежных поисковых ботов.
В частности, по данным специалистов, такие боты могут собирать информацию об уязвимостях информационных ресурсов, в том числе относящихся к критической информационной инфраструктуре (КИИ). Также они могут заниматься индексированием персональных данных российских пользователей и использовать информацию в зарубежных моделях машинного обучения.
При этом, как отметили в РКН, рекомендации созданы в помощь владельцам ресурсов для своевременного обнаружения и идентификации ботов.
Поисковые боты — это программные модули поисковых систем, которые отвечают за поиск веб-сайтов их сканирование и добавление материалов в базу данных, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Они могут посещать миллионы сайтов и обрабатывать огромное количество информации, однако далеко не все из них вредоносны и требуют блокировки.
Однако в сети сегодня курсирует и большое количество действительно вредоносных поисковых ботов. Например, некоторые из них могут агрегировать данные пользователей, чтобы потом использовать их в противоправных целях, - в частности, постоянный сбор данных о россиянах помогает недружественным странам в формировании очередных санкционных пакетов. Кроме того, вредоносные поисковые боты могут попытаться взломать сайт, а в некоторых случаях злоумышленники будут пытаться вызвать перегрузку сервера и тогда на ресурсы нападают сразу сотни ботов.