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Питерец.ру » Общество » Суд обязал Google вернуть приложение 2ГИС в Google Play

Суд обязал Google вернуть приложение 2ГИС в Google Play

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Компания-разработчик приложения через суд добилась признания удаления приложения из магазина незаконным.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск к Google от компании «ДубльГИС», которой принадлежит картографический сервис «2ГИС». Так, Google в течение 5 дней обязан вернуть приложение в Google Play, при это оно должно быть доступно не только в России, но и в странах СНГ. В случае неисполнения требования ответчик обязан ежедневно выплачивать по 100 тыс. рублей с двухкратным увеличением штрафа каждую неделю.
Напомним, что Google еще в мае 2023 года удалила сервис из магазина приложений Google Play. Обоснование удаления – необходимость соблюдения санкций против России (ранее приложение «2ГИС» входило в экосистему «Сбера»). При этом в 2024 году магазин приложений начал уведомлять скачавших сервис пользователей о возможном содержании вредоносного программного обеспечения. В свою очередь в «ДубльГИС» сообщили, что подобная информация не соответствует действительности и компания соблюдает все установленные законодательством требования в отношении обработки персонально данных.
Восстановление приложения в Google Play пока маловероятно, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от фракции «Единая Россия» Антон Немкин. «Сегодня Google «связан» требованием по исполнению санкций, и, конечно, нарушение таких требований создаст серьезные риски для компании, на которые, как мы видим, она не готова идти», – пояснил депутат.
Уже давно стало ясно, что иностранные сервисы не стремятся к удержанию российских клиентов, несмотря на то что отечественный рынок достаточно большой, подчеркнул Немкин. По его словам, сложившаяся ситуация – яркий пример отрицательных последствий функционирования любой монополии, особенно когда монополия зарубежная. «Российских пользователей фактически лишили привычных им приложений. Это касается не только приложения «2ГИС», но и социальных сетей, а также мобильного банкинга. К счастью, российский бизнес в достаточно короткие сроки мобилизовался и нашел решение проблемы. Например, пользователи с IOS могут установить онлайн-банки при посещении офиса организации», – отметил он.
Российские пользователи должны постепенно переходить на отечественный магазин приложений RuStore, подчеркнул он.

«RuStore сейчас - самый надежный магазин приложений для пользователей с ОС Android. В магазине можно найти все удаленные приложения российских разработчиков, поэтому устанавливать его крайне рекомендую», – рассказал депутат.

По его словам, в настоящий момент отечественный магазин приложений пока не может похвастаться наличием большого числа сервисов, как в случае с зарубежными магазинами.

«Но это нормальная ситуация для любого сервиса, который находится на старте своего пути. Постепенно набор приложений и игр будет расширяться. Главное, что пользователи формируют привычку пользования RuStore, постепенно отдавая предпочтение именно отечественному сервису», – заключил он.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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