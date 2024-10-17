Американский измеритель скорости интернета SpeedTest хотят запретить в России

В Госдуме и ФСБ поддержали предложение об установлении запрета российским операторам связи на использование измерителя скорости интернета SpeedTest от американской компании Ookla, следует из писем, направленных в адрес Международной академии связи (МАС), которая ранее выступила с данной инициативой. Из ответов органов власти, с которыми ознакомились «Известия», следует, что и в Госдуме, и в ФСБ поддерживают использование российских аналогов измерения скорости.

Сервис SpeedTest позволяет получать информацию о состоянии сетей связи: конфигурации, оборудовании, нагрузке и пропускной способности. Продукт Ookla – один из самых популярных по числу пользователей, количество тестовых серверов, работающих по всему миру, превышает 16 тыс.

Как отмечает в своем письме президент МАС Анастасия Оситис, Ookla работает в тесной связи со спецслужбами США. Следовательно, существует риск формирования системы тестового контроля сетей связи, которую могли создать Штаты. Кроме того, SpeedTest позволяет собирать информацию о сетях связи, которая впоследствии может быть задействована для организации кибератак против информационных ресурсов в любой стране, следует из письма.

«Это такой же механизм организации колониальной зависимости в сфере ИКТ, как SWIFT в банковской сфере», – говорится в письме президента МАС.

«Даже потенциальная возможность доступа со стороны наших геополитических оппонентов к данным о работе телеком-инфраструктуры России недопустима. В условиях СВО потенциально вредоносного программного обеспечения на сетях российских телеком-операторов не должно быть в принципе», – сказал «Известиям» зампредседателя ГД Петр Толстой. «Поэтому, конечно, я поддерживаю запрет использования отечественными операторами западных продуктов для измерения скорости», – отметил он.

Использование иностранных сервисов операторами связи сегодня недопустимо, согласился член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«В условиях геополитической напряженности полагать, что крупнейшие ИТ-вендоры не сотрудничают со спецслужбами, было бы странно. Особенно, если мы говорим про США, где это, как мы уже знаем, абсолютная норма. Тем более, компания уже не раз нарушала законодательство в части хранения и обработки персональных данных, в том числе была за это оштрафована», – отметил депутат.

При этом, продолжает Немкин, никаких правовых механизмов, обязывающих использование российских измерителей скорости, пока нет.

«Возможно, для объектов критической инфраструктуры это положение следует прописать отдельно», – считает он. По словам депутата, проблема должна рассматриваться не с точки зрения отказа или запрета SpeedTest, а с точки зрения установления обязательства по использованию российских сервисов. «Иностранных альтернатив SpeedTest много, в том числе тех, которые работают по модели свободного распространения. Речь скорее должна идти об установлении обязательства по использованию исключительно отечественных сервисов на критически важных для страны объектах», – подчеркнул депутат.

По словам Немкина, российских альтернатив уже немало.

«Например, есть «Линкметр», результаты измерений скорости которого соответствуют рекомендациям Международного союза электросвязи, есть QMS от «Ростелекома», который включён в реестр отечественного ПО Минцифры России. С точки зрения импортозамещения структурных проблем в этом сегменте нет, поэтому задумываться о переходе на российские аналоги, конечно, нужно уже сейчас», – заключил депутат.