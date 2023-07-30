В Петербурге начался парад в честь Дня военного-морского флота России

В Петербурге проходит парад в честь Дня военного-морского флота России. Принимает его российский президент Владимир Путин.
Парад по традиции состоит из морской и наземной составляющих. В этом году в мероприятии задействовано 45 кораблей, катеров и подлодок, а также около 3 тысяч военнослужащих.
Отметим, что Путин в этом году пригласил на парад лидеров африканских стран, которые ранее прибыли в Северную столицу для участия в саммите "Россия - Африка".
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