В Петербурге начался парад в честь Дня военного-морского флота России

В Петербурге проходит парад в честь Дня военного-морского флота России. Принимает его российский президент Владимир Путин.

Парад по традиции состоит из морской и наземной составляющих. В этом году в мероприятии задействовано 45 кораблей, катеров и подлодок, а также около 3 тысяч военнослужащих.

Отметим, что Путин в этом году пригласил на парад лидеров африканских стран, которые ранее прибыли в Северную столицу для участия в саммите "Россия - Африка".