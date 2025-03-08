Путин поздравил россиянок с 8 Марта

«Питерец.ру» сообщает, что президент России Владимир Путин поздравил женщин страны с Международным женским днем 8 Марта. Глава государства подчеркнул, что этот праздник олицетворяет торжество весны, красоты и самой жизни.

Путин отметил важную роль женщин в развитии общества, их вклад в укрепление семейных ценностей, воспитание детей и продвижение важных социальных инициатив. Он выразил признательность за их самоотверженный труд, терпение и заботу, которые они дарят близким. Президент пожелал женщинам России счастья, здоровья и благополучия.

Слабую половину человечества поздравили и петербургские власти. В частности, с поздравлением обратился губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он также подчеркнул важную роль женщин в современном обществе.