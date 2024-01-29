Путин дал старт новой зимовочной станции

«Питерец.ру» сообщает, что Владимир Путин ввел в эксплуатацию новый объект в Антарктиде. Это современный зимовочный комплекс станции «Восток», который включает в себя жилые и лабораторные помещения, а также медпункт.

Запуск был произведен по видеосвязи – президент Путин в этот момент находился в Петербурге, но, благодаря технологиям, мог видеть происходящее на ледовом материке и общаться с сотрудниками станции «Восток».

Глава государства выразил благодарность всем, кто участвовал в создании комплекса и пожелал дальнейших успехов. Владимир Владимирович подчеркнул, что финансирование для продолжения работы станции будет выделено.

В онлайн-мероприятии также участвовал Александр Лукашенко, находившийся в эти дни в Северной столице РФ. Он приехал на празднование годовщины снятия блокады Ленинграда и для личной встречи с Путиным.