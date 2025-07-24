ента новостей

11:29
В Петербурге мужчина выстрелил из пневматики в молодую пару
11:05
В квартире на улице Седова обнаружили склад наркотиков
10:36
В Петербурге полицейские проверяли курьеров маркетплейсов
10:28
На КАД в районе развязки с Ропшинским шоссе перекроют две полосы движения
09:46
Петербуржцам напомнили о безопасности на водоемах
09:38
В Петербурге выявили более 2000 нарушений среди курьеров
09:30
В Шушарах определили место для трамвайной линии до Славянки
09:24
Искусственный интеллект возьмет под контроль водные артерии Петербурга с 2026 года
01:49
Иранский шахматист Табатабеи досрочно выиграл турнир имени Карпова в Ханты-Мансийске, а чемпион России Артемьев в 8-м туре одержал свою первую победу
01:05
«Злой гений» баскетбольного «Зенита» в плей-офф сезона – 2022/2023 Ненад Димитриевич стал игроком петербургского клуба
19:52
В Петербурге стартовала интеграция Службы 112 с мессенджером МАХ
19:04
На улице Бабушкина иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
19:00
На улице Курчатова на проходной завода женщину ранили стрелой из лука
17:43
На шахматном турнире «Oskemen Open» в Казахстане петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов набрал 2 очка из 2, у Сергея Лобанова – 1,5 очка и место в районе 20-го
15:26
На развязке КАД с Выборгским шоссе ограничат пропускную способность двух съездов
13:00
На улице Руставели молодой человек врезался в бетонный отбойник на мотороллере. Водитель и пассажир в больнице
12:46
В Кудрово задержали подозреваемого в поджоге съемной квартиры
12:43
На «Южном полукольце» в ДТП с грузовиком погиб один человек
12:34
В Выборге задержали 16-летнего курьера мошенников
12:32
В Петербурге задержали «дропа», обманувшего пенсионерку из поселка Понтонный
12:29
В Петербурге у предпринимателя изъяли крупную партию наркотиков в автомобиле
12:26
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Зины Портновой
11:26
Полицейские задержали рецидивиста по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки в Красносельском районе
09:41
Купаться запрещено: все пляжи Петербурга признаны небезопасными
09:35
Цены на продукты взлетели: что в Петербурге подорожало сильнее всего?
09:27
Самые популярные квартиры в Петербурге и Ленобласти: что ищут арендаторы?
09:16
Курьерский бум в Ленобласти: зарплаты растут
02:31
Юрий Добрышкин пополнил тренерский штаб петербургского хоккейного «Динамо», ранее в команду пришёл форвард Святослав Гребенщиков
01:35
Ларионов огласил состав тренерского штаба СКА, в который вошли Филатов, Кетов, Семёнов, Ключников, Арзамазов и Цайслер
21:06
В Театре-фестивале «Балтийский дом» стартует новый сезон
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На КАД в районе развязки с Ропшинским шоссе перекроют две полосы движения

На КАД в районе развязки с Ропшинским шоссе перекроют две полосы движения

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На внутреннем кольце КАД в районе развязки с Ропшинским шоссе перекроют две полосы движения

В связи с проведением плановых дорожных работ на федеральной трассе А-118, известной как Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга (КАД), в зоне развязки с Ропшинским шоссе ("Марьино – Ропша") будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Согласно информации, предоставленной начальником территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильей Пузыревским, с 25 по 31 июля на данном участке будут закрыты для проезда вторая и третья полосы движения в связи с устранением колейности дорожного покрытия. На первой полосе будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч. Следует учитывать, что на данном участке дороги имеется всего три полосы для движения.

Выполнение работ будет осуществляться в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация, обозначающие зону проведения работ. Информация о перекрытии полос будет отображаться на электронных табло и знаках переменной информации, интегрированных в автоматизированную систему управления дорожным движением КАД.

Работы будут проводиться на внутреннем кольце КАД, в промежутке между 91 и 94 километрами, в круглосуточном режиме и в две смены. Пузыревский уточнил, что сроки выполнения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

Все по теме: КАД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

30-06-2025, 15:00
На КАД между развязками с Ропшинским и Волхонским шоссе перекроют две полосы
16-07-2025, 16:47
На КАД между вантовым мостом и развязкой с Софийской улицей перекроют две полосы
19-07-2025, 17:37
На КАД между развязками с Московским и Таллиннским шоссе ликвидируют колейность
8-06-2025, 16:51
На КАД между развязками с ММПК «Бронка» и Ораниенбаумским проспектом перекроют одну полосу
10-07-2025, 12:34
На КАД между развязками с Таллиннским и Московским шоссе перекроют две полосы
18-06-2025, 15:50
На внешнем кольце КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе перекроют две полосы

Происшествия на дорогах

Вчера, 19:04
На улице Бабушкина иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
Вчера, 13:00
На улице Руставели молодой человек врезался в бетонный отбойник на мотороллере. Водитель и пассажир в больнице
Вчера, 12:43
На «Южном полукольце» в ДТП с грузовиком погиб один человек
21-07-2025, 10:52
На проспекте Ударников иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
Наверх