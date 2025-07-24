На КАД в районе развязки с Ропшинским шоссе перекроют две полосы движения

В связи с проведением плановых дорожных работ на федеральной трассе А-118, известной как Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга (КАД), в зоне развязки с Ропшинским шоссе ("Марьино – Ропша") будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Согласно информации, предоставленной начальником территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильей Пузыревским, с 25 по 31 июля на данном участке будут закрыты для проезда вторая и третья полосы движения в связи с устранением колейности дорожного покрытия. На первой полосе будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч. Следует учитывать, что на данном участке дороги имеется всего три полосы для движения.

Выполнение работ будет осуществляться в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация, обозначающие зону проведения работ. Информация о перекрытии полос будет отображаться на электронных табло и знаках переменной информации, интегрированных в автоматизированную систему управления дорожным движением КАД.

Работы будут проводиться на внутреннем кольце КАД, в промежутке между 91 и 94 километрами, в круглосуточном режиме и в две смены. Пузыревский уточнил, что сроки выполнения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.