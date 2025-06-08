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На КАД между развязками с ММПК «Бронка» и Ораниенбаумским проспектом перекроют одну полосу

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На участке внешнего кольца КАД между развязками с ММПК «Бронка» и Ораниенбаумским проспектом перекроют одну полосу движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на участке Кольцевой автодороги (КАД). В связи с проведением дорожных работ, одна из полос будет закрыта для проезда в районе между развязкой с дорогой к ММПК «Бронка» и развязкой с Ораниенбаумским проспектом.

По информации, предоставленной начальником территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильей Пузыревским, с 10 по 16 июня будет ограничено движение по первой полосе в связи с устранением колейности дорожного покрытия. На второй и третьей полосах будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч. На рассматриваемом участке дороги имеется три полосы для движения.

Организация дорожного движения на участке проведения работ будет осуществляться в соответствии с утвержденной схемой. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация. Информация о перекрытии полосы будет отображаться на электронных табло КАД.

Пузыревский также уточнил, что работы будут проводиться на внешнем кольце КАД, с 115 по 112 километр, круглосуточно, в две смены. Основной задачей является устранение колейности на первой полосе. В случае неблагоприятных погодных условий сроки выполнения работ могут быть пересмотрены.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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