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Питерец.ру » Общество » На КАД между вантовым мостом и развязкой с Софийской улицей перекроют две полосы

На КАД между вантовым мостом и развязкой с Софийской улицей перекроют две полосы

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На внутреннем кольце КАД между вантовым мостом и развязкой с Софийской улицей перекроют две полосы движения

Согласно информации, предоставленной ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке федеральной трассы А-118, известной как Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга (КАД), планируется частичное ограничение движения. Это затронет отрезок между Большим Обуховским мостом (вантовым) через реку Неву и транспортной развязкой на пересечении с Софийской улицей.

В период с 18 по 24 июля на данном участке будут закрыты первая и вторая полосы движения в связи с проведением работ по устранению колейности дорожного покрытия. Об этом сообщил Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На третьей и четвертой полосах будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч.

Все работы будут осуществляться в строгом соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие зону проведения работ, а также смонтирована световая сигнализация. Информация о перекрытии полос будет отображаться на электронных табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Пузыревский уточнил, что работы будут проводиться на участке внутреннего кольца КАД с 57-го по 60-й километр в круглосуточном режиме, в две смены. Устранение колейности будет производиться на второй полосе. При этом, сроки выполнения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

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